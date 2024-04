“Parecen estudiantes de la UNA”, dice ministro sobre quiénes “no valoran” la estabilidad macroeconómica

Realizando un análisis de la macroeconomía y el impacto en la vida cotidiana, el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos habló de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), que están en paro para exigir garantías al sostenimiento del programa “Arancel cero”.

“El hecho de que el dólar se haya mantenido estable es una virtud de la macroeconomía. Yo quisiera saber cómo estaría el bolsillo de toda la gente si el dólar en vez de G. 8.000 hubiese estado en 30.000, 40.000 o 50.000. Entonces no apreciamos o no queremos apreciar el efecto que tiene la macroeconomía en el bolsillo, pareciera que somos estudiantes de la UNA”, manifestó.

Aseguró que la estabilidad de la macroeconomía en los últimos 20 años pone al Paraguay en una situación muy diferente a la de otros países. “Como Argentina, donde el tipo de cambio va subiendo día a día y eso genera una cantidad de impacto negativo en el bolsillo de mucha gente”, señaló en Mega TV.

Ante los cuestionamientos de que la gente en realidad no siente la estabilidad, respondió: “Lógicamente la macro no es todo, pero tampoco la macro no es nada, ojalá que podamos valorarlo en su justa medida a la macro, sobre el efecto que tiene eso realmente en nuestro bolsillo a lo largo del tiempo”.

Postura del Gobierno ante el paro de la UNA

El cartismo y el Gobierno sostienen que el promulgado plan “Hambre Cero” no pone en riesgo el financiamiento al programa Arancel cero en las universidades, bajo el financiamiento de la Fuente 10.

Sin embargo, un total de 11 facultades se encuentran hoy en paro debido al temor que existe de perder ese beneficio que permite que jóvenes de escasos recursos accedan a la educación terciaria. Los estudiantes consideran que el financiamiento mediante Recursos del Tesoro no está asegurado en el tiempo.

Exigían la inclusión de un artículo que blinde ese plan en el recientemente aprobado proyecto de ley, pero el cartismo no lo previó por considerarlo innecesario.

Cartismo minimiza protestas estudiantiles

Referentes del cartismo han minimizado e ignorado en varias ocasiones los cuestionamientos de los universitarios y secundarios. El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) dijo que hay “cero posibilidad” de que deroguen la Ley Hambre Cero en las Escuelas por un puñado de estudiantes.

El legislador aseguró que las movilizaciones de los estudiantes son “más que nada por la politización del sector estudiantil”, y que el financiamiento del Arancel Cero a través de Fuente 10 (a través de los impuestos) es lo más seguro.

Ante los cuestionamientos y el incremento de protestas, esta mañana el diputado Hugo Meza (ANR-HC) planteó el proyecto de ley que crea el “Fondo nacional para la cobertura de la Ley N° 6628/2020 Arancel cero”, que buscará un “reblindaje” del acceso gratuito a las instituciones de educación terciaria.