Tarifa de Itaipú: Paraguay necesita acuerdo operativo y beneficios para sostener la ANDE, sostiene exgerente

El ex gerente técnico de la ANDE Fabián Cáceres indicó esta mañana que se habla de muchos números de la tarifa de la Itaipú, de manera extraoficial, pero que Brasil sostiene de manera firme que se debe mantener en apenas US$ 16,71 kWh/mes. Señaló que Paraguay pide un aumento, pero sobre todo resaltó la importancia de un acuerdo operativo.

“Si se mantiene en ese 16,71, significa que hay aproximadamente US$ 400 millones que cada país va a recibir para gastos sociales. Si no hay acuerdo operativo, Paraguay va a tener que contratar 40% más de energía garantizada, como mínimo. Si no hay ese acuerdo operativo, el beneficio para Paraguay va a terminar siendo solo US$ 288 millones”, señaló.

Agregó que los montos son aproximados, pero que la ANDE ahorra mucho dinero con el acuerdo operativo. Además, destacó que ese monto para gastos sociales debe más que nunca destinado para obras de la Administración Nacional de Electricidad.

“La ANDE está pasando una situación financiera muy complicada, necesita mejorar la parte de transmisión y eso implica mucho dinero. Si el beneficio se desvía, es mínima la posibilidad de que se pueda reflejar en un beneficio para el usuario; es mejor dejar para que la ANDE invierta en infraestructura”, sostuvo.

¿Qué pasa si la ANDE no recibe los beneficios de Itaipú?

El exgerente señaló que la empresa necesita los recursos financieros para mejorar su sistema. “Sí o sí se tienen que hacer obras pendientes. Los montos que la ANDE necesita superan los US$ 600 millones anuales, y no llegamos ni al 50% de eso”, manifestó.

Resaltó que la tarifa que cobra la ANDE no refleja las necesidades de inversión ni todas las deudas pendientes. “Es imperioso ver su situación”, enfatizó.

Contó que la tarifa de la electricidad se mantiene desde el 2002, con excepción del ajuste del 20% que se hizo en el 2017 solo para usuarios que consumen más de 300 kWh/mes. “Hay categorías que desde el 2002 no sufren reajustes, es muy difícil, ya son 22 años”, señaló.

Cuestionó que la ANDE nunca obtuvo beneficios importantes sobre los gastos sociales y por ello el sistema hoy sufre las consecuencias.

Finalmente, indicó que es optimista con respecto al acuerdo entre Paraguay y Brasil sobre Itaipú. “Si se manejó con mucha reserva, seguramente hay posiciones paraguayas que son muy duras”, consideró en ABC Cardinal.

Según la prensa brasileña, el ministro de Minas y Energía del Brasil, Alexandre Silveira, regresa hoy al Paraguay y reafirmará la postura de su gobierno de no aumentar la tarifa de Itaipú para este y los próximos dos años.