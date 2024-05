Anunciarán tarifa, acuerdo operativo y plazo para Anexo C, según ministro

Durante la próxima semana se haría el anuncio de todos los puntos acordados sobre Itaipú con el gobierno brasileño, ya que las negociaciones tendrían una avance del 90%, según informó el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.

Añadió que los temas, que divulgarán los propios presidentes de Paraguay y Brasil, se relacionan con la tarifa de Itaipú para los próximos años y con el Acuerdo Operativo (que admitía cierta ventaja a favor de la ANDE sobre los excedentes, hasta el 31 de diciembre del año pasado).

Añadió que también anunciarán algo sobre “un tema relacionado con la venta de la energía, que es un reclamo histórico del Paraguay”, aunque no especificó qué exactamente. Si es así, el gobierno de Santiago Peña estaría retomando una antigua gestión del Gobierno de Fernando Lugo, que tuvo inclusive cierta grado de avance durante su gobierno.

Según lo indicado por el ministro y también consejero de Itaipú en una entrevista radial, lo novedoso va a ser que informarán sobre “el plazo para salir a firmar ya el Anexo C”. “Son muchas noticias para un día importante que estamos tratando de agendar para la semana que viene”, manifestó.

Anexo C: plazo no lejano

Giménez aseguró que el gobierno se pone como meta un plazo no muy lejano para cerrar el acuerdo del Anexo C, con todo lo que eso implica. “El Anexo C va a fijar las reglas tarifarias y operativas para los próximos 50 años, que es el horizonte que prevemos. Entonces, es un acuerdo que tiene que ser certificado por los Congresos, o sea, es un tema mucho más relevante”, apuntó.

Por su parte, el canciller Rubén Ramírez Lezcano, en conversación con la prensa en el Palacio de López explicó que las negociaciones referentes a la tarifa de la Itaipú con Brasil siguen su curso y que “en breve” se comunicarán los resultados. “Estimamos que en breve vamos a estar comunicando de manera conjunta con las autoridades del Brasil acerca de los resultados. Hay un trabajo interior que necesita que vayamos terminando. Fuimos claros y somos transparentes en el sentido de qué es lo que estamos negociando”, declaró.

Asimismo precisó que las autoridades negocian la tarifa que va a imperar por este año y por otros dos años más (2024 al 2026) para establecer las condiciones para negociar el Anexo C.

“El segundo tema es el plan operativo (refiriéndose al Acuerdo Operativo) y el tercero son los principios sobre los cuales vamos a administrar las negociaciones del Anexo C. Hay un aspecto de carácter diplomático y político que estamos coordinando con los representantes de las altas partes que somos el canciller de Brasil y yo”, agregó.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores reiteró que las negociaciones son “claves e importantes” y agregó que se encuentran muy cerca de alcanzar un acuerdo.