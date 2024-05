Brasil da a conocer la tarifa de Itaipú pero acá esperan que se firme acuerdo

A su regreso al Brasil, tras la reunión que mantuvo ayer con el presidente de la República, Santiago Peña, y sus ministros-consejeros de Itaipú, el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, confirmó lo publicado por la prensa brasileña: los gobiernos socios en Itaipú fijaron la tarifa de Itaipú en US$ 19,28 kWmes por este y los próximos dos años.

Más temprano, los ministros-consejeros paraguayos Rubén Ramírez Lezcano y Javier Giménez prefirieron hablar de prudencia para dar a conocer la cifra, al menos no antes de que el Consejo de Administración la apruebe.

De acuerdo un despacho de la Agencia de Noticias EFE, el ministro Silveira explicó que Paraguay pretendía que el precio fuera de US$ 22,60 kWmes y Brasil aspiraba a mantener en US$ 16,71 kWmes, aunque puntualizó que los acuerdos tendrán que ser refrendados por Itaipú.

Acuerdo Operativo en Itaipú

“Otro punto del acuerdo contempla que si el consumo de energía de Paraguay supera su cuota establecida, el país tendrá que pagar su excedente a precios de mercado y no a un tercio, como ocurre ahora”, indicó también. Esto significa que el Acuerdo Operativo, que confería cierta preferencia a la ANDE en el uso de la potencia excedente (más barata que la potencia garantizada) cambia o queda sin efecto. De hecho, ese instrumento de compromiso entre ANDE, Eletrobras (ahora ENBPar) e Itaipú venció el 31 de diciembre pasado.

En cuanto a los representantes del Poder Ejecutivo nacional, en conferencia de prensa, no confirmaron ni desmintieron la cifra dada a conocer por Valor Económico, del Brasil y luego confirmada por Silveira. Dijeron que anunciarán la tarifa definida “en los próximos días”, cuando sea formalizada.

En el lado brasileño aseguran que, a pesar del aumento, que solicitó Paraguay, no impactará en el precio de la energía eléctrica que cobran en Brasil. “Esto se debe a que la mitad brasileña de la central inyectará US$ 900 millones para compensar el ajuste. Alrededor de US$ 300 millones al año serán descontados del plan de inversiones de la empresa. El nuevo valor se aplicará para el trienio entre 2024 y 2026″, resalta la publicación de referencia.

Valor Económico agrega que, además de no conceder todo el ajuste solicitado por los vecinos, Brasil incluyó en el acuerdo algunas “compensaciones estructurales”.

Añade que una de esas compensaciones fue establecer como fecha límite el 31 de diciembre de 2024 para concluir las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú, que define los términos financieros de la central. Además, después de 2026, “la tarifa deberá caer entre US$ 10/kW y US$ 12/kW, y que ya no contemplará gastos que no sean estrictamente operativos”, indica.

En el Consejo de Itaipú se verán los avances

Durante la conferencia de prensa, el canciller Rubén Ramírez dijo que en la reunión con la delegación brasileña tuvieron un avance sustantivo, y que próximamente será “el avance final en el ámbito del Directorio y el Consejo de Itaipú, cuando marquemos la reunión para registrar los avances que hemos tenido”.

En ese mismo sentido se refirió el mandatario Santiago Peña, al salir de otro evento: “Aquí se tiene tomada una decisión por parte del Consejo de la Itaipú, donde se estarían definiendo las condiciones para los próximos años de la tarifa y la negociación del acuerdo de la Anexo C”, explicó.

US$ 2.000 millones más a disposición del gobierno

Según el análisis del experto en energía e investigador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Dr. Victorio Oxilia, si uno considera que el costo unitario del servicio de electricidad, siguiendo estrictamente el Anexo C actual, es del orden de US$ 10,28 kWmes, entonces una tarifa anunciada de US$ 19,28 kWmes, arrojaría un beneficio adicional al Tratado, para cada país, del orden de US$ 660 millones a US$ 680 millones, con lo que este valor, en tres años, totaliza US$ 1.980 millones a US$ 2.040 millones.

Además, destacó en redes sociales que se trata de un “logro histórico” y excelentes resultados de las negociaciones. “Estos recursos serían administrados, en principio, por Itaipú. Se pueden firmar convenios con ANDE. MOPC y otros órganos de gobierno. Es importante que los ciudadanos hagamos el seguimiento del uso de estos fondos”, agregó.

El Dr. Oxilia sostuvo que “si sale el paquete de medidas anunciado por las autoridades nacionales no habrá necesidad de incrementar tarifas en el pliego de la ANDE. En Brasil, tampoco habrá incrementos para los usuarios”.

Por su parte, el exdirector de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, manifestó en una entrevista radial que siempre dijo que cuando más elevada sea la tarifa, más le conviene al Paraguay. “Hay que reconocer que es un éxito del Gobierno”, expresó.

También el exconsejero de Itaipú, Ing. Eduardo Viedma, resaltó que este “es un día histórico para Paraguay. Llegar a un punto de subir la tarifa, algo que nunca pasó; es un éxito rotundo”, manifestó, destacando los US$ 2.000 millones que vendrán al país.