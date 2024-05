Ferreira cree que en el 2027 se acabaría discrecionalidad de gastos sociales de Itaipú

Luego de las negociaciones entre Paraguay y Brasil sobre la tarifa por la energía, varios expertos en cuestiones eléctricas lanzaron su voz de crítica y otros celebaron, como el caso del extitular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira. Opinó en ABC TV que está feliz, pero no por lo que el Gobierno paraguayo habría conseguido, sino porque el 31 diciembre de 2026 se dejará de concretar todo entre cuatro paredes, porque las decisiones del manejo interno de la binacional actualmente son discrecionales y llevan a la corrupción, refiere.

“Se terminará el carnaval. No me gusta que se tomó como un triunfo algo que no es tanto un triunfo. Pero sí tendremos transparencia en los gastos sociales y varias cuestiones podrían incluirse en el Presupuesto General de la Nación”, resaltó.

Recomienda crecer en infraestructura para venta de energía

Según explicó, no es que se subió el valor de la tarifa y hay nuevos beneficios. Destaca que en estos años hasta el 2027, Paraguay debe apostar a mejorar su infraestructura para vender energía.

“Esta negociación no señala cómo vamos a acceder a más dinero. Me importa mirar hacia adelante. No quiero que mientan”, dijo en alusión al Gobierno actual.

Puntualizó que hay que hacer un mínimo de infraestructura para disponibilizar la energía. “Nosotros vendemos mínimo a 30 dólares. Que haya inversiones en Paraguay es a lo que se debe apostar. Creo que hasta los brasileños querran invertir. Se necesita de un banco de transformador que tiene su tiempo de construcción. Unos 4 mil megas hasta Yguazu”.

Desde Brasil se informó que los gobiernos copropietarios de Itaipú fijaron la tarifa en US$ 19,28 kW/mes por este y los próximos dos años, tras la reunión que se mantuvo el martes en Mburuvicha Róga entre autoridades de ambas naciones.