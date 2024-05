Analizar las exigencias para la contratación de potencia de la ANDE, sugiere investigador

El integrante del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Daniel Ríos, sostiene que cuando hablamos de esta negociación de tarifa, nos referimos al manejo del monto que anteriormente se pagaba por la deuda para la construcción de la central hidroeléctrica, que se pagó durante 50 años. “Eso valía aproximadamente US$ 2.000 millones/año que pagaba la entidad a sus diversos acreedores, el manejo de eso es lo que está en entredicho y qué tanto de ese porcentaje se puede mantener dentro de la tarifa”, manifestó en entrevista radial.

“Ahora mismo tenemos una tarifa provisoria que era válida para el 2023 y eso debía renovarse para este año, era de un valor de US$ 16,71, lo que se habla es que de ese valor va a subir a US$ 19,28 el kW/mes”, recordó. Añadió que en términos netos serían unos 3 dólares y la diferencia sería entre US$ 450 y 500 millones más, globales, para los gastos de la entidad. “La modalidad de funcionamiento de estos recursos extras de Itaipú para Paraguay es interesante en la medida en que esos recursos vengan de afuera y que Brasil pagué más”, señaló.

