Itaipú: Gímenez asegura que se transparentará uso de fondos en futuros programas de Gobierno

Los resultados de la negociación entre Paraguay y Brasil sobre la Itaipú Binacional traen consigo muchas dudas sobre cómo se aplicarán los beneficios con la nueva tarifa que quedó en U$S 19,28 kw/mes. Sobre el punto, uno de los que participó de las reuniones, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez expresó que en esta transición de tres años, la idea es que nuestro país sea consumidor de su energía.

Resaltó que la tarifa alta servirá para fortalecer los programas nacionales de educación, salud, seguridad y también para la infraestructura de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que posee un plan denominado “2050″ para crecer. Enfatizó que habrá un buen uso de los nuevos fondos.

“Es de suma importancia, ser honestos y decir que Itaipú no es un despilfarro como quieren hacer creer. Estoy de acuerdo con la transparencia sobre dónde se van a aplicar los fondos. Vamos a hacer a través del Gobierno y vamos a demostrar que se puede porque se va a contar”, dijo en contacto con ABC AM 730.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sobrecosto que tendrá la ANDE por la contratación de energía se compensará con los recursos que ingresarán al Paraguay y que son US$ 1.250 millones por año. Este dinero servirá para evitar el incremento de la tarifa de la energía eléctrica de los usuarios. Al menos US$ 650 millones serán para gastos sociales, sostuvo.

Lea más: Gobierno brasileño informó oficialmente del acuerdo sobre tarifa pero Paraguay guarda silencio

Venta inmediata de energía al mercado brasileño

Otro hecho histórico, que destacó Giménez es que con este nuevo acuerdo, Paraguay podrá vender su energía de inmediato al Brasil. “Sabemos que no es fácil, pero está firmado que se hará con el mercado libre brasileño. Nuestro país tiene derecho a la preferencia de la energía que no use y desde el 2027 se contratará si fuere necesario”.

Especificó que la venta será con una licitación en la que participarán las comercializadoras brasileras y que regirán leyes de oferta y demanda. “Deseamos que el mercado nos acompañe con los precios. Es un reclamo histórico que ahora se podrá concretar. Debemos ser optimistas que se podrá realizar. El Gobierno va a encarar de forma seria porque Brasil necesita de esa energía”.

Señaló que se podría tener un adelanto de dinero, según los contratos y que significarán millones de dólares para el plan 2050 de infraestructura que pretenden la ANDE. “Yo quisiera que toda la energía se use en Paraguay pero mediante la instalación de industrias en el país”.

Gobierno apuesta al sector privado para generar nuevas fuente de energía

Se proyecta que en el 2033, el país deberá producir energía desde otra fuente. Para el efecto, el ministro comentó que la ANDE quiere que el sector privado invierta en paneles solares. “Tiene que ser un negocio para los privados y cumplirlo lleva tiempo”. Una de las intenciones del Paraguay es integrarse con el gasoducto regional.

Finalmente, aclaró que con Brasil no se cerró compra de aviones tucanos en este último encuentro. “La seguridad en el tema de controles aéreos es un capítulo a parte porque también se requiere de la compra de radares y equipos para las fuerzas de seguridad, ante el paso del narcotráfico por Paraguay”.