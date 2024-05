Gobierno brasileño informó oficialmente del acuerdo sobre tarifa con Paraguay

De acuerdo con lo publicado en la noche del martes por https://www.gov.br/, el ministro de Minas y Energía brasileño Alexandre Silveira y el presidente paraguayo, Santiago Peña, “sellaron el acuerdo durante una reunión en Paraguay, garantizando que no habrá reajuste por parte de Brasil y con una medida de largo plazo para el costo de la energía”.

Señalan que se alcanzó un acuerdo definitivo sobre las tarifas energéticas de Itaipú, en reunión con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, este martes (05/07). “La medida garantiza el mantenimiento de la tarifa, sin ajustes para el consumidor brasileño, ya que el gobierno ha priorizado la inversión en tarifas razonables”, agrega.

Reconfirma así que el acuerdo entre los dos países propietario del complejo hidroeléctrico binacional estableció una tarifa de US$ 19,28 kWh hasta 2026. Dicen que “del lado brasileño, la tarifa se mantiene en US$ 16,71, viabilizando el valor final de venta por parte de Aneel (R$ 205 MWh)”. Lo que no cuentan es que con los ingresos adicionales cubrirán la diferencia de la tarifa.

Luego de ese período se aplicará un valor que solo considera los costos de operación de la planta, entre US$ 10 y US$ 12, añade. “Después de 2026, toda la energía utilizada por Paraguay deberá ser contratada, incrementándose el monto en 2024, recuperando ingresos de hasta a 60 millones de dólares al año para los consumidores brasileños”, sostiene.

“El diálogo con Paraguay siempre ha sido muy positivo y el presidente Santiago Peña también siempre ha sido muy abierto en estas negociaciones. Logramos alcanzar un entendimiento razonable entre los dos países con contrapartidas y soluciones definitivas”, destacó el ministro Alexandre Silveira.

Según el reporte, a cambio, se adelantará la negociación del Anexo C, cuya conclusión está prevista y será presentada al Congreso antes del 31 de diciembre de 2024. “En 2027, la energía excedente del lado paraguayo de Itaipú será liberada para su venta en el mercado libre brasileño, generando competencia por los precios”, agrega.

“Buscamos concluir este acuerdo pensando siempre en reducir el costo de la tarifa para el pueblo brasileño, para los más pobres. El presidente Lula ya había decidido que no aumentaríamos las tarifas de energía para los consumidores brasileños. Y así se hizo. Propusimos una solución estructurante que satisfacía los intereses de ambos países, pero principalmente no penalizaba al consumidor y garantizaba la seguridad energética del país”, concluyó Silveira.

La publicación de referencia explica que también será posible vender inmediatamente en el mercado brasileño la energía generada por otras plantas paraguayas, estimulando la competencia, según el procedimiento ya utilizado para Argentina y Uruguay. “El acuerdo alcanzado entre ambos países reducirá estructuralmente el arancel para 2026, una medida esperada desde hace décadas y que en esta propuesta se volvió definitiva en la relación entre ambos países”, finaliza.

Hasta el cierre de edición, no había todavía convocatoria para la reunión del Consejo de Administración de Itaipú. Sí trascendió que en la tarde de ayer se reunió el Directorio de Itaipú.

Según fuentes oficiales de la binacional, para hoy estaría previsto el encuentro del colegiado, para abordar todo lo relativo al acuerdo alcanzado con el Brasil.