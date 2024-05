Tarifa de Itaipú: Ferreira insiste en señalar que “el beneficio” queda al margen del Presupuesto

“No se lleva el beneficio al Presupuesto de Gastos de la Nación. Si lo van a seguir usando con discrecionalidad, puede ser una fuente de corrupción”, advierte Pedro Ferreira. Destaca también que la tarifa de energía eléctrica “no va a bajar para los paraguayos”, por consiguiente, “el logro va a quedar oculto en la contabilidad “no controlada de Itaipú”.

En tercer punto, Ferreira señala que los responsables del acuerdo “no desmintieron que la suba de US$ 16,71/kWmes a US$ 19,28/kWmes da US$ 385 millones al año, del cual US$ 85 millones pagaría la ANDE y 300 Brasil.

Recuerda que el presidente brasileño propuso ya el año pasado US$ 16,71/kWmes como tarifa, que da un beneficio de alrededor de US$ 700 millones para cada país.

Subraya que “el logro real” es que tendremos “previsibilidad” y que se acabarán los “gastos sociales” y parte de la discrecionalidad desde el 2027.

Sobre el anuncio que tendremos acceso al mercado brasileño, dijo que ya fue anunciado por Lula en el documento de 2009, “hace más de 15 años”.

Luego de conocerse el documento correspondiente, pese a que carece de logo y firmas, dijo que la posibilidad inmediata es solo para Acaray “según lo publicado en Brasil”. Se refería al punto 5 el texto divulgado por el Gobierno, que señala que nuestro país tendrá la posibilidad, de inmediato, de vender su energía al mercado libre brasileño... ¿Qué energía? No especifica.