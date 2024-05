Titular del MOPC mintió sobre cifra de licitaciones ante Consejo de Ministros

La ministra de Obras Públicas (MOPC), Ing. Claudia Centurión, informó al Consejo de Ministros que a la fecha su administración ya licitó obras por US$ 360 millones. Empero, la cartera a su cargo publicó llamados por solo US$ 230 millones, lo que significa que “infló” US$ 130 millones solo para jactarse ante las autoridades del Ejecutivo. Gremios están preocupados por la ralentización de las obras del sector de la construcción y esperan una reactivación.