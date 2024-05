¡Alerta de phishing! Desde DNIT advierten sobre correos fake

Desde la DNIT advirtieron a los contribuyentes que no caigan en estafas, considerando que varias personas denunciaron recibir un correo de desconocidos que se hacen pasar por la institución pidiendo ingresar a un enlace, por lo que sospechan se trataría de phishing (robo de datos).

“¡No caigas en este tipo de estafas! Te recordamos que la DNIT no remite este tipo de correos a ningún contribuyente. La DNIT comunica a los contribuyentes que no remite correos electrónicos en los que solicite ingresar a enlaces a documentos con detalles de deudas pendientes. No ingrese a enlaces o documentos adjuntos de correos electrónicos de dudosa procedencia”, indican desde la institución.

Lea más: DNIT anunció que cumplió su meta de recaudación

Advierten sobre posible phishing

El titular de la institución, Óscar Orúe, también posteó en sus redes sociales la advertencia, pidiendo a la gente tener cautela y especial atención a los correos falsos y reiterando que la DNIT no envía ese tipo de mensajes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los correos de presumible phishing que llegaron a los contribuyentes provienen de usuarios o cuentas que no tienen relación con la DNIT; sin embargo, en el remitente hacen figurar a la DNIT, mientras que en el texto indican que el contribuyente tiene pendientes contribuciones fiscales, por lo que piden ingresar a un link que figura en el correo para ver los detalles del pago e incluso al final ponen “evite sanciones manteniéndose al día con sus pagos”.