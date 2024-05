¿Cuál es el beneficio real del acuerdo Peña-Lula sobre Itaipú Binacional?

La Campaña Itaipú Causa Nacional y el Ing. Ricardo Canese, jefe del equipo que inició las negociaciones que confluyeron en el Acuerdo Lugo-Lula del 2009, advierten que, con precios de mercado, nuestro país hubiera recibido US$ 1.879 millones por año.

En entregas precedentes sobre el trabajo de referencia, transcribíamos que la tarifa de US$ 19,28/KWmes impide a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que contrate el 50% de la potencia del central binacional que corresponde a nuestro país.

Los responsables del estudio llegaban a esta conclusión al multiplicar ese 50%, o sea 6067,5 MW (1 MW=1000 KW), la mitad de la potencia disponible para contratación en Itaipú por 19,28, operación que arroja la friolera de US$ 1.404 millones.

En otras palabras, si de pronto, en un rapto de nacionalismo, las autoridades de turno del país y de la ANDE decidiesen contratar esos 6.067,5 MW, obviamente para incrementar el consumo de esta noble energía en su territorio y además pueda exportar su excedente, pero realmente, debe contar con nada menos US$ 1404 millones.

Hubiera contratado el 50% por el valor del tercio que hoy contrata

Los responsables del estudio apuntaban igualmente que si la empresa eléctrica estatal abonaba el costo real, actual, libre ya de la carga de la deuda de Itaipú, o sea US$ 8,87/KWmes, le hubieran requerido 645,8 millones de dólares. Enfatizan que esta cifra se acerca a la que la estatal paga hoy, pero apenas por un tercio de la mitad que pertenece al Paraguay.

La hipótesis que plantea el material en cuestión es que nuestro país hubiera recibido US$ 1.879 millones por año si contrataba su potencia en Itaipú, con el costo actual, real de la hidroeléctrica binacional y exportaba su excedente con precios de mercado.

Canese y la Campaña Itaipú Causa nacional fundamentan esta conclusión del modo siguiente: 1.- El precio de mercado es, como mínimo, de US$ 103,65/MWh, con una cotización del barril de petróleo del oden de los US$ 55. 2.- El costo de Itaipú es de US$ 8,87/kWmes (US$ 14,35/MWh), en tanto que la compensación es de US$ 11/MWh.

3.- Por consiguiente, el beneficio unitario adicional del Paraguay, por exportar a precio de mercado su energía de Itaipú sería igual a US$ 78,30/MWn (103,65 - 14.35 -11 ). - Como el Paraguay cedería/exportaría 24.000 GWh en el 2024 (con precipitaciones medias), debería recibir adicionalmente, con precios de mercado, US$ 1.879 millones por año (24.000 GWh/año x 78,3 US$/MWh).

ANDE desecha otro elevado costo de oportunidad

La conclusión final sobre este punto de la Campaña Itaipú Causa Nacional y del Ing. Ricardo Canese es que el gobierno paraguayo de turno “renunció a US$ 1.879 millones por año a cambio de US$ 114 millones por año de sobrante neto en Itaipú.

Reiteran que si la tarifa de la binacional era igual al costo real, actual, la ANDE se aseguraba una reducción de US$ 296 millones por año; pero que el aumento de la tarifa a US$ 19,28/kWmes hará que reciba “un sobrante neto”, en Itaipú, lado paraguayo, de tan solo US$ 114 millones por año.

El “Entendimiento entre el Paraguay y el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú binacional” se definió el 16 de abril último, en Asunción, pero el documento, aún sin la firma de sus responsables, lo dieron a conocer el jueves 9 de este mes. Recordemos que la prensa brasileña habló de la consumación de los hechos el martes 7, día que estuvo en Asunción, al frente de una comitiva el ministro de Minas y Energía Alexandre Silveira.

En una segunda entrega, el Ejecutivo entregó otra copia, en este caso ya con la firma de tres de las negociadores, excepto la del ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.