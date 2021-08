Surgen pruebas de la conexión paraguaya en el FIFA-gate (1)

El 3 de febrero del 2000 habían pasado ya 7 meses de la Copa América que se realizó en Paraguay, entre el 29 de junio y el 18 de julio de 1999. A esa Copa América fue invitado especialmente Japón; era la primera vez que un equipo no americano jugaba la Copa América. Y de Tokio, capital de Japón, llegó la suma de 1.5000.000 dólares a nombre de Conmebol. El 3 de febrero Nicolás Leoz ordenó al Banco do Brasil que la mayor parte del dinero se depositara en su cuenta personal: US$ 1.200.000 a su cuenta Nº 1596/2 a nombre de Nicolás Leoz.

Otros 200.000 dólares se ordenó depositar en la cuenta del argentino Eduardo De Luca, en ese entonces secretario general de la Conmebol, en una cuenta del Northern Trust International Bank, One World Trade Center. Y los 100.000 dólares restantes se depositaron en la cuenta de Zorana Danis, 354 Arlington, Avenue Jersey City, New Jersey 07804 #Cuenta Nº 09442091; Banco Citibank.

El argentino Eduardo De Luca fue secretario general de Conmebol y mano derecha de Nicolás Leoz por más de 23 años. La prensa argentina lo identifica como amigo personal de Julio Grondona (difunto extitular de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA).

En el 2011, ambos –Grondona y De Luca– fueron filmados por una cámara oculta del Canal América, propiedad de Daniel Vila, quien también en ese momento tenía intenciones de quedarse con la titularidad de la AFA. Las acusaciones hablaron entonces de supuestos sobornos y otros hechos de corrupción. Ambos terminaron sobreseídos.

Zorana Danis (52) es colombiana, al igual que María Clemencia Pérez Muñoz, esposa de Nicolás Leoz. Danis estudió en Georgetown (EE.UU.) y es presidenta de International Soccer Marketing (ISM), empresa creada en 1995 como supuesta corporación doméstica sin fines de lucro. Una discreta oficina en Nueva Jersey, en la 430 Communipaw Ave. Jersey City, le sirve de local. Según la Fiscalía norteamericana, esta empresa recaudó más de 100 millones de dólares solamente de empresas de la talla de Bridgestone, Toyota y Santander.

La fiscalía norteamericana dice que “durante más de 15 años, uno de los más poderosos ejecutivos de la FIFA (N. de la R: Leoz, de Conmebol) confió en una pequeña empresa de marketing deportivo que opera desde una discreta oficina en Nueva Jersey, con los que firmó importantísimos acuerdos de patrocinio corporativos para el torneo más grande de América del Sur: la Copa Libertadores.

En el expediente del Departamento de Justicia de EE.UU. se denuncia a la empresa manejada por Zorana Danis (que frecuentaba mucho el ambiente social asunceno) como una de las que pagaban sobornos. De hecho, todo indica que un año después de crear el negocio, la Conmebol la designó como agente de marketing para gestionar sponsors y derechos de auspicios. Zorana Danis es acusada de que directamente desde su empresa o afiliados trabajó para sellar contratos y vender derechos de marketing del torneo. “Usó cuentas bancarias de Nueva York y adyacencias para pagar sobornos y coimas al acusado Nicolás Leoz y al cómplice Eduardo De Luca”, dice la acusación de los EEUU.

