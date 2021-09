Dinosaurios iteños

En un espacio dedicado tradicionalmente a la artesanía en barro, hoy se destaca ante la mirada de todo aquel que pasa por la ruta y lo ve trabajar un artesano diferente con sus gigantescas producciones. Eligio Chochi Ovelar (34) ya no hace macetas ni los típicos cisnes que se ofertan en Itá; él se dedica a los dinosaurios en ferrocemento.

Los dinosaurios –aunque solo los conocemos en su dimensión real a través de fósiles– están en el imaginario de todos. Fantasía de niños y grandes que nos transporta a una máquina del tiempo hacia las eras geológicas de la Tierra. Estos seres casi míticos inundan la cultura pop desde icónicas películas como Jurassic Park, personajes infantiles de la televisión como el tierno dinosaurio morado llamado Barney, la familia Sinclair en Dinosaurios, y otros casos más. ¡Hasta chocolatosos huevitos de dinosaurio causan furor en supermercados y en las tiendas de alimentos!

Para los más fanáticos, es un verdadero privilegio visitar grandes museos que exhiben huesos de extintos ejemplares hallados en diversas locaciones del mundo, y algunos lugares ofrecen como atracción turística la posibilidad de visitar espacios en los que se presume que hay huellas de estos seres gigantes de la prehistoria. ¿Estuvieron por aquí? ¿Quedarán algunos vestigios sepultados bajo la espesa mata o terreno lodoso? La ciencia sigue avanzando en busca de respuestas, pero mientras tanto los más entusiastas ya tienen la oportunidad de adornar sus patios con réplicas de dinosaurios hechos mediante las habilidosas manos de Chochi Ovelar, el emprendedor iteño que ha reconvertido el trabajo con el barro.

El artesano comenta que empezó con esta serie hace apenas unos meses, y desde entonces no paró. “Anteriormente trabajaba en la cerámica; hacía planteras y en realidad todo tipo de artesanías, hasta que descubrí este don, gracias a mi hermano”, afirma, y explica que este le sugirió la idea de crear dinosaurios. Chochi, al comienzo no se entusiasmó del todo. “¿Quién me va a comprar eso?”, pensó, pero grande fue su sorpresa cuando el mismo día que subió la foto a las redes sociales, la venta se concretó y llovieron interesados. “Sinceramente no pensé que a la gente le gustaran tanto los dinosaurios”, afirma, teniendo en cuenta que con los flamencos pueden pasar varias semanas hasta lograr una venta.

Dinosaurios para chicos y grandes

Chochi asegura que la fiebre por estos seres se da tanto en adultos como en niños por igual, quienes sin dudar bajan del coche a tomarse fotos con los dinos en proceso, hacen preguntas y, muchas veces, llevan alguno a casa.

Relata que antes ya hacía figuras, principalmente flamencos, y otros animales como tigres o avestruces, y fue perfeccionando la técnica del ferrocemento, que consiste en hacer la estructura del animal enteramente en hierro macizo –que es posteriormente soldado–, y luego se recubre este armazón con una mezcla de cemento, técnica que fue perfeccionando gracias a los tutoriales de YouTube.

Habilidad no le falta. Él viene de una familia de artesanos de Itá; sus padres y hermanos también se dedican a moldear el barro desde hace años, por lo que el mundo del trabajo manual no le es ajeno. Además, cuenta que también invierte tiempo en la música, ya que pertenece a una agrupación musical llamada “Supercumbia”, en la que aporta la voz.

Hoy hace equipo con dos hermanos, Derlis (27) y Rubén (38), con quienes se divide todo el largo proceso de poner a punto los dinosaurios. Cuenta que la parte más complicada es moldear la figura con el cemento, actividad que requiere de toda su atención. Además, no trabaja con moldes, sino que diseña íntegramente sus animales desde cero –luego de inspirarse en lo que observa minuciosamente en los libros de ciencias o internet, pero principalmente en películas– y los va moldeando paso a paso, como todo un escultor, lo que convierte a cada pieza en algo único e irrepetible. El proceso de investigar sobre los animales que le llaman la atención es algo que le apasiona; cuenta que luego de elegir uno se dedica a recabar información sobre el nombre, sus dimensiones, etc., y de acuerdo al pedido adapta el tamaño a lo que le soliciten. En promedio, los que hace miden a partir de 1,50 m de largo y pesan cerca de 80 kilos.

Se llevan para casaquintas o parques infantiles, y Chochi cree que el éxito se debe a que estos animales son casi mágicos, sorprenden, ya que “a veces hasta uno duda de que hayan existido, por la envergadura que tenían, es algo que no podemos imaginar”. No hace mucho hizo un tiranosaurio de 5 metros, que conquistó muchos corazones y despertó mucha admiración del público, cosa que a este artesano, como a todo creador, lo llena de emoción. Su próximo proyecto es Dinolandia Paraguay, un parque jurásico en la ciudad de Itá; con gran variedad de especies y tamaños para que la familia pueda pasar el día aprendiendo sobre los animales de la prehistoria.

Los dinosaurios más conocidos en la cultura pop

Rondan desde hace mucho las pantallas de ciencia ficción; estos seres a veces se presentan como temibles lagartos monstruosos capaces de destruir todo a su paso, pero también como apacibles y tiernos personajes rellenos de mucho amor. Con algunas cintas más famosas que otras, su impacto en la cultura pop es innegable y ya lleva varias décadas en el imaginario popular, tanto occidental como oriental. Algunos de los más recordados son:

Los picapiedras (1960)

Pedro y Vilma tenían una mascota dinosaurio llamada Dino, un saurópodo feliz de color liláceo.

Barney y sus amigos (1992)

La TV conquistó al público infantil con este simpático Tyrannosaurus rex de color violáceo y sus amigos dinos de otras especies. Ellos bailan y cantan canciones para los pequeños de la casa en edad preescolar.

Jurassic Park (1993)

Esta película de Steven Spielberg conquistó a grandes y chicos fanáticos de la aventura y se llevó varios premios, sobre todo en las ramas de efectos visuales y sonoros. La cinta se trata de un parque en el que se logra traer a varias especies de dinosaurios a la vida por medio de la clonación, y los desastres no paran de suceder. A partir de este filme creció con mucho éxito el gusto por los videojuegos, secuelas de la película, juguetes y otras mercaderías relacionadas al mundo de los dinosaurios.

Uno de los dinos más emblemáticos de esta historia es un Tyrannosaurus rex, que vivió a fines del Cretácico, unos 66 millones de años atrás, también en territorio de la actual Norteamérica. Su enorme cráneo y cola larga en demasía lo hacen ideal para dar vida a papeles de lo más temibles en estas historias.

Otro de los más recordados es el Velociraptor que, como su nombre indica, era un veloz dinosaurio. Este carnívoro de dos patas vivió en el Cretácico en territorio asiático.

No podemos olvidar al extraño Triceratops, quien también vivió a finales del Cretácico. Su nombre en latín indica que en la cara tiene tres cuernos, lo que lo hace especialmente llamativo.

Otro ejemplar que conquistó al público fue el Brachiosaurus, del Jurásico Superior hacia Norteamérica. Su tamaño imponente, cuello ultralargo y cráneo pequeño en proporción al resto del cuerpo lo hacen memorable.

La Era de Hielo 3: el origen de los dinosaurios (2009)

Manny el mamut, Sid el perezoso y el resto de los adorados personajes de esta saga de aventuras ambientadas en la Edad de Hielo en esta ocasión se encuentran con dinosaurios y la diversión está garantizada.

El viaje de Arlo (2015)

Una tierna animación que narra las aventuras de Arlo, un Apatosaurus que consigue un amigo humano.

Los Apatosaurus vivieron a finales del periodo jurásico y habitaron el territorio de la actual Norteamérica. Medían aproximadamente 23 metros, ¡y podían llegar a pesar un poco más de 22 toneladas! Se trata de un herbívoro de cuello y cola bastante largas, que también tuvo su rol en Jurassic Park.

