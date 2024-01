Maná: “Cuando haces música con toda la honestidad vas a conectar con la gente”

“Siempre hemos tratado de escribir de las cosas que a nosotros nos preocupan, como el medio ambiente, los derechos humanos; o hablar de cosas que nos encantan, canciones de amor, de desamor, de sueños, de lucha”. Con ese pensamiento, Álex puso la firma a lo que conecta a Maná con una audiencia tan grande, porque los escuchan personas de todas las generaciones en todo el mundo.

Es que han sabido construir una carrera basada en esa búsqueda honesta, siempre con el deseo de cantar “rock en nuestro idioma”, algo que anhelaron desde el principio, allá hacia fines de la década del 70 y comienzos de los 80, cuando el rock en español no era una principal tendencia, pero sí en inglés.

Aunque Maná tiene su inicio con el antecedente de la banda llamada Sombrero verde, que llegó a lanzar dos álbumes, no teniendo mucho éxito. Tras reestructuraciones fue cuando llegó Álex y cuando también comienza Maná, con el vocalista Fher Olvera deseando fusionar rock, pop y ritmos latinos.

Así llega su álbum debut homónimo, lanzado en 1987 pero sin tampoco mayor éxito. Fue desde su segundo disco “Falta amor” (1990) que han pateado el tablero, pues es el que contiene los hits tan populares ya del cancionero latinoamericano como “Rayando el sol” o “Perdido en un barco”.

El ascenso era imparable y Maná estaba en todos los oídos, radios, canales y corazones. Luego llegó “¿Dónde jugarán los niños?” (1992), que incluye otros clásicos como “Oye mi amor”, “Vivir sin aire” o “Me vale”.

Más tarde, tras giras internacionales y con una carrera ya establecida, llegan más discos cargados de éxitos, como “Cuando los ángeles lloran” (1995), “Sueños líquidos” (1997), “MTV Unplugged” (1999), “Revolución de amor” (2002), “Amar es combatir” (2006), “Arde el cielo” (2008), “Drama y luz” (2011) y “Cama incendiada” (2015).

De esta manera, el grupo ha sabido atravesar a diferentes generaciones con un lenguaje sincero y letras cotidianas. Con toda esta artillería, el grupo volverá al país luego de haberse presentado por última vez hace 8 años.

La banda actualmente está conformada por Fher Olvera como vocalista, guitarrista y compositor principal, Álex González en la batería, Sergio Vallín en la guitarra, y Juan Calleros en el bajo. El baterista y miembro fundador conversó con ABC Revista.

-¡Hola, Alex! Muchas gracias por tu amabilidad en recibirnos virtualmente.

-Por favor, muchas gracias a ti Mavi, por el tiempo. Estamos felices de regresar a Asunción después de 8 años. Creemos que va a ser un reencuentro maravilloso con la gente de Paraguay que tanto queremos.

-Obviamente, no puedo no empezar preguntando por esas sensaciones que se generan después de mucho tiempo, de volver país al que incluso viniste con De La Tierra.

-Te digo, tanto con De La Tierra como con la carrera de Maná que hemos ido, recuerdo que es un público muy, muy efusivo, que le encanta cantar, bailar, brincar, pasarla muy bien en los conciertos, nos quedamos con esos recuerdos y poder regresar este 16 de febrero pues va a ser alucinante. Un poquito después del día del amor y la amistad, así que es un buen pretexto para que los novios y las novias compren sus boletos y vayan a ver a Maná.

-Claro, el amor es el leimotiv de esta gira y el celebrar a sus raíces mexicanas, que también se traduce en amor, entonces ¿qué tan importante es reconocer ese origen de donde venimos?

-Bueno, por lo menos Maná eso lo tiene bien claro. Latinoamérica tiene que celebrar esas raíces, es alucinante ver por un lado cómo la música latinoamericana agarra más fuerza, más respeto, tiene muchísima gente talentosa en la música, también en la arquitectura, literatura, baile, pintura, Latinoamérica está llena de gente con mucho talento. Ahora sí, lo que de repente es preocupante ver en algunos países la situación política, que eso en vez de ayudar a que los países avancen, pues ahora sí tiene a los países atorados y es triste ¿no? Porque los latinoamericanos se merecen mejor, por eso creo que es importante que la gente salga a votar, es un derecho que todos tienen y elegir los mejores líderes por el bien de su pueblo y de su ciudad, de su municipio.

-Por supuesto, me hace pensar en “Somos más americanos”, de Los Tigres del Norte, que incluyeron ustedes en su último álbum ¿Qué crees que nos falta como sociedad para entender eso?

-Lamentablemente siempre la política es muy complicada y a veces por más que hay gente que quiere hacer las cosas bien, a veces las cosas no salen bien o no los dejan trabajar. Pero yo creo que la canción de Los Tigres del Norte, que son grandes amigos nuestros, a nosotros que vivimos al lado de Estados Unidos nos hizo ver cómo el mexicano lamentablemente ha tenido que arriesgar su vida atravesando la frontera. Si bien no está bien entrar a un país ilegalmente, pero lo hacen por necesidad, la gran mayoría que está ahí está trabajando. Es increíble ahora que estamos de gira por Estados Unidos, ver cómo la fuerza laboral latina es tan importante y tiene tanto peso en la economía de Estados Unidos.

Pero obviamente yo creo que con Maná venimos empujando mucho para una reforma migratoria, como te digo nadie puede entrar ilegal a un país, pero bueno, si hubiera una forma de que esas personas que están aportando a la economía puedan poner sus papeles en orden y esperarse la fila de la gente que viene haciendo las cosas correctamente, tenemos esperanzas de que eso va a pasar.

A mí personalmente no me gusta de repente ver en algunos países que el problema no es tanto su gente sino los líderes que prácticamente han convertido sus países en una dictadura. Es increíble que en el siglo 21 haya líderes que siguen hablando de cosas que fueron hace más de 60 años y ya se ha demostrado que no hay avance, más bien la cosa está atorada. Otra vez insisto, es importante que un país tenga elecciones libres, creo que es muy importante que haya siempre diferentes puntos de vista, siempre tratar de encontrar aunque sea entre diferentes partidos políticos el término medio, no por el beneficio de un partido político, sino por el beneficio de la gente, a los líderes los ponemos ahí a trabajar para que ayuden a la sociedad, no para que los partidos políticos ganen más dinero, más publicidad, por eso es bien importante que salgan a votar.

-Claro es una responsabilidad colectiva, en su caso utilizan la música haciendo una fusión grandiosa, además teniendo cerca a Estados Unidos decidieron tocar rock en su propio idioma, que es como una declaración muy importante de su identidad.

-Maná es una banda de rock pop, crecimos escuchando mucha música en inglés, por un lado, por otro también veíamos cosas que estaban pasando en España, en Argentina, en los 80 no había redes sociales, te enterabas porque alguien llegaba con un disco, mira este grupo Mecano por ejemplo, están cantando en español y era ¡qué padre!

Lo importante es que nosotros siempre hemos tratado de escribir de las cosas que a nosotros ya sea que nos preocupen como medio ambiente, derechos humanos, o hablar de cosas que nos encantan, canciones de amor, de desamor, de sueños, de lucha, en fin, es también todas esas experiencias de las cosas que vemos cuando estamos viajando por Latinoamérica y por el mundo así que la música es alucinante porque el poder comunicarte con la gente, transmitir lo que sientes, y cuando haces música con toda la honestidad vas a conectar con la gente.

-¡Este regreso significa eso para celebrar juntos, así que los esperamos con muchas ansias!

-¡Claro! Estamos felices de regresar con la banda después de 8 años a Asunción del Paraguay con nuestra gira “México lindo y querido”. Vamos a estar el 16 de febrero en La Nueva Olla. Lo importante es que compren sus boletos desde la web oficial porque no queremos que los vayan a estafar con boletos piratas o que vayan a pagar demás, Maná siempre se ha preocupado en dar precios accesibles para que todo el mundo pueda ir a vernos entonces compren a través de Ticketea. Felices de regresar y nos vemos pronto por allá.

