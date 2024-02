Loto, enigmática flor, metáfora de la vida y el paraíso

De niña, María Liz Agüero, quien vivía con sus padres en Limpio, no se cansaba de ir hasta el río para admirar la belleza de los yacaré yrupé. Esos recuerdos de infancia recobraron fuerzas y tuvieron un estrecho sentido con la naturaleza ni bien llegó a Taiwán adonde fue becada por el gobierno de ese país para estudiar Administración de Empresa y Turismo Internacional. “Ver esas flores me remontaron a mi infancia y reconfortaron mi espíritu y me hicieron reflexionar sobre la vida misma”, afirma.

Los budistas –comenta– relacionan la flor de loto con la vida misma, porque es una planta que nace del lodo y es allí donde surge como la más bella y sutilmente perfumada. “Y ellos dicen que el ser humano al estar en el lado más oscuro de un problema, el fango, es cuando saldrá con sus mejores cualidades, que ni siquiera uno se imagina lo que podría lograr en esa situación difícil. Lo mejor del ser humano nace en tiempos difíciles”, reflexiona.

Superar las dificultades y sobresalir con lo mejor de uno mismo se refleja en la flor de loto en la cultura china. “Por eso recomiendan que cuando uno está pasando por un mal momento se siente y medite. Que se pregunte a uno mismo, ¿cómo fue para lograr salir adelante aquella vez?, ¿qué fue lo que hice? Entonces, para usar ese mismo patrón y salir del fango y florecer”.

En tiempos modernos esto podría traducirse como que la vida misma te está actualizando el software para convertirse en la mejor versión 3.0. “Tomando esto, un profesor de la universidad hizo un estudio de generaciones y comprobó que los tiempos difíciles crean generaciones fuertes y las generaciones fuertes crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean generaciones débiles y las generaciones débiles crean tiempos difíciles y así sucesivamente. Lo comprobó tomando años de estudios en que una generación fue siguiendo a la otra”.

Para María Liz, la conclusión es sencilla, pues “los tiempos difíciles crean una generación extraordinaria y llevado esto al campo de la naturaleza, vemos que el loto surge del fango sobre el cual se encuentra. Por eso, ellos tienen a la flor de loto muy presente en cada momento de la vida y constantemente es llevada a los templos como ofrenda para la deidad. De hecho, se la ve como el inicio de la vida misma”, concluye María Liz Agüero.

Una flor icónica con poder mágico

El doctor Carlos Pintos, diplomático residente durante años en Taiwán, menciona que en la Consideración General sobre el lian hua (loto, en chino) se menciona que es una de las flores más icónicas y representativas del Oriente, no solo de Taiwán, sino de otros países porque en toda la cultura budista, esta flor no solo es signo de pureza, serenidad y calma, factores de mayor fuerza.

Recuerda que ni bien llegó con su familia a Taiwán pudo apreciar una flor de loto en un estanque y allí cuando le explicaron que no solo la tienen en todos lados porque es bella, sino porque es considerada como signo de superación. “Me pareció algo maravilloso por los colores que tenía; desde púrpura, violeta, azul, marfiles relucientes, rosa, que nos traían una sensación de serenidad realmente. Cada color tiene un significado y sentido para la vida. Incluso, con mi esposa Magnolia llegamos a la conclusión de que esta flor tenía un poder mágico. No es solo un significado de devoción, sino te entra por los ojos y te condiciona a pensar que todo es tranquilidad y pureza”, recuerda.

Dignidad de una novia y fecundidad

Por su condición de flor pura es infaltable en los casamientos, prosigue Pintos. En Taiwán es muy utilizada en las bodas porque con ella la novia está transmitiendo que es una mujer digna, serena y calma. Además está muy asociada a la fertilidad, a la fecundidad. “Es la forma más popular del por qué llevan las novias en sus manos. Todas quieren tener muchos hijos, hermosos y sanos, y dicen que, gracias a esa flor y a su evocación, pueden lograr la calma, la paz espiritual y propiciar la fecundidad en el matrimonio”.

El compatriota menciona que existen libros enteros y tratados sobre la flor de loto en la cultura taiwanesa. Existen por demás cientos de poesías hermosas que son recitadas por los alumnos en los colegios porque el loto pasa de ser una simple una flor. “Invade el mundo cultural y trasciende del mundo decorativo al de la alimentación, incluso. Hasta los tés que se toman de esta flor sirven para reforzar el sistema inmunológico y defensas del organismo ante cualquier virus. Se aconseja tomarla en agua tibia. Es muy útil tanto para la circulación de energías dentro del cuerpo como la circulación de la sangre y el buen estado del cuerpo”.

Agrega que una forma muy popular de consumir en Taiwán el loto también son las galletitas que acompañan el té de lian hua. “Realmente es como un elixir sagrado”.

En los templos se encuentran artesanías hechas de flores de loto a modo evocativo y para la espiritualidad.

Entre los mitos que existen con relación a la flor, Pintos nos cita este: “Si uno duerme contemplando en un estanque o teniendo en la mano una flor de loto necesariamente soñará con el paraíso de Buda, por su efecto contemplativo, calmante y poderoso. Para la medicina casera conozco gente que ha puesto la flor machacada sobre sus heridas o dolencias para que le pase el dolor. Eso también es parte de la tradición oriental”.

Loto omnipresente

Algo muy llamativo en Japón son los trajes típicos que llevan motivos relacionados a la flor de loto, y en Taiwán se utiliza, como ya dijimos en la alimentación. Se citan comidas fritas como para la preparación de tortillas de las hojas, pero también se comen los pétalos. Para eso, son secados a la sombra. “Es una flor muy útil y noble y sobrepasa las generaciones de ricos y pobres, porque no se tiene en cuenta la condición económica ni la alcurnia para tenerla al alcance de las manos”.

Otros usos son en perfumes exóticos y fragantes que son de aromas exaltados porque en sí el loto no tiene un aroma demasiado fuerte, sino muy suave y delicado en estado natural.

Se preparan licores de flor de loto, con ligero acento de contenido alcohólico pero en bebidas livianas y un poco dulzonas. “Creo que eso desnaturaliza un poco el aroma y sabor de la flor de loto, pero es una forma de rendir culto y devoción a los dioses como ofrenda votiva convertida en diversos alimentos, sean panes o bebidas y otros elementos artesanales”.

Bienvenida a paraguayos

La mayor universidad budista de idiomas de Taiwán es la Fo Guang University con sedes en Yilan y Kaoshiung. Allí da la bienvenida a todos los paraguayos (y estudiantes de otros países) que llegan para estudiar un Buda con la mano extendida portando una flor de loto en señal de bienvenida. “Por eso la flor de loto también forma parte de la historia de todo paraguayo que pisa Taiwán, porque es recibido como un representante del Paraguay. Por tanto, es muy caro a los sentimientos de los compatriotas que van para estudiar en la República de China (Taiwán)”, concluye Pintos.

La flor del paraíso

Según un artículo de la Revista Taiwan Panorama, el loto representa en síntesis la tierra pura en una sola flor. “Los sutras (discursos dados por Buda) dicen que la flor de loto tiene cuatro virtudes: su aroma, su pureza, su suavidad y su belleza”.

Describe que pueden existir muchas flores con estas cualidades, pero el loto tiene características ecológicas especiales que lo diferencian de otras plantas y lo convierten en un símbolo del budismo: “El gran respeto que los primeros budistas tenían por el loto se basaba en la forma en que se propagaba”, escribe Lin Liang-yi, uno de la generación más antigua de estudiosos del arte japonés, en su obra Las líneas decorativas del arte budista, recoge la revista.

“Qunfang Pu, un tratado botánico de la dinastía Ming que cataloga las características de numerosas flores, señala especialmente que el loto florece y da frutos al mismo tiempo. Por tanto, los budistas pensaban que el loto podía revelar el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo”, agrega el reportaje.

“El Buda enfatiza que todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro; cielo y tierra, las innumerables bestias del mundo, tiempo y espacio, los pobres y los ricos, lo barato y lo caro son iguales. En medio del paraíso de Sukahavati no hay pasado, presente ni futuro. Capaz de trascender las limitaciones del tiempo y el espacio, la flor de loto disfruta de la suerte única de ser la flor de la Tierra Pura”, menciona en otra parte.

Existe una Secta del Loto del budismo el Paraíso Occidental como el destino final del alma que en recompensa por las buenas acciones de las personas pasan a residir a una tierra pura. “Antes de entrar, los espíritus son recibidos por Guanyin, la diosa de la misericordia, que sostiene un loto en la mano”.

