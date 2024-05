Hay química y fibras íntimas

Saúl Pazos heredó el gusto por la escritura de su padre, quien acostumbraba leer novelas de aventuras en inglés. De profesión ingeniero químico por la Universidad Nacional de Asunción, se ha dedicado a los emprendimientos inmobiliarios. Pero la vocación de una carrera literaria la llevaba muy adentro y ahora aflora con esta novela con el fin de exponer “los fantasmas que nos asedian a los seres humanos, tales como la ansiedad, el narcisismo y la carencia de autoestima”.

Con posgrados en Canadá y España en el ámbito de las baterías a hidrógeno, aprovechamiento energético y reciclajes, su objetivo profesional siempre fue crear a partir de la materia prima un bien acabado y utilizable para el hombre, reconoce. Pero la veta artística ha hecho que con ese mismo objetivo surgiera la inspiración para este libro.

–¿Por qué el título de Viaje a Kepler? ¿Cómo surgió la idea de esta obra?

–Surgió para plantear los problemas internos que tenemos los seres humanos: la ansiedad, la depresión, las dudas existenciales, el narcisismo y el egoísmo, la falta de autoestima, la negatividad y la queja; todo ello está reflejado en el carácter de los personajes. El libro se adentra en esas características, busca el fondo psicológico de las mismas; y luego se genera el escenario necesario para que se desarrolle una lucha entre dichos personajes. Kepler 22-b es una planeta en una galaxia cercana que tiene condiciones de albergar vida. Alguien viene de allí a hacernos una visita y nos deja ver cuestiones cautivadoras y sorprendentes.

–¿Cómo es que un ingeniero químico se vuelve escritor de una novela? ¿Tiene otras cosechas literarias?

–Esta es mi primara obra. Si bien llevé años escribiendo en el ámbito técnico científico. ¿Cómo me torné de la ingeniería química a la literatura? Hace años que disfruto más trabajando en área humanista y no más en la ingeniería. Lo último que hice en esa área fue calcular el consumo total de electricidad que tendría un eventual parque automotor eléctrico en el país. Pero ya no me sentí en mi salsa con el tema. Pero sí, decididamente me siento entusiasmado cuando se habla de psicología, de cuestiones sociales, de ayudar a otras personas a lidiar con sus conflictos y con sus dilemas. Es como aplicar la ingeniería a las personas. Sin embargo, la química y la psicología se conectan en las neurociencias, que abarcan lo neurológico y lo fisiológico.

–Entonces, es una novela de autoaprendizaje, reflexión o hasta autoayuda si se quiere, tengo entendido. ¿Cómo lo catalogaría, usted mismo?

–Creo que dentro de la categoría de la autorreflexión. Los personajes se expresan a sí mismos desde su propia intimidad. Exponiendo su forma de ser, y todo aquello que los perturba y los angustia. Esos malestares son expuestos y analizados en forma fácil y hasta cómica de acuerdo con diversos psicólogos como Freud, Jung, y otros. También, la novela sería de aprendizaje o autoayuda, porque se proponen respuestas a los problemas planteados por los personajes.

–¿Qué aspectos costumbristas y sociales de nuestra cultura son los que rescata el libro, por ejemplo?

–Se discute sobre cuestiones sociales de nuestra sociedad que datan de la época de los guaraníes. Allí menciono a Bartomeu Meliá, famoso antropólogo jesuita, y sus enseñanzas sobre los guaraníes. Pero, además, se habla sobre otras cuestiones como la pobreza y la desigualdad de clases, y del cómo aquello nos perjudica o nos retrasa; pero al mismo tiempo, nos son muy útiles o –al menos– así lo creemos.

–¿Qué aprendizajes nos deja al leer este libro?

–Ello va a depender de cada uno. Cada quien es diferente, y se podría ver reflejado de forma distinta. Para quienes gustan de la psicología, encontrarán expuestas en forma didáctica y divertida cuestiones que son explicadas normalmente en forma compleja en textos académicos. Creo que el libro nos invita a la autoconciencia. A observar todo aquello que toca nuestras fibras íntimas, pero que lo pasamos por alto en la vida cotidiana. Quizás podríamos identificarnos con algunos de los malestares de los personajes, y a través de allí comprender mejor aquello que nos sucede.

–¿Por qué eligió escenarios tan diversos y lejanos como España, la India y –por supuesto– Paraguay?

–Un autor debe conocer el escenario y el tema sobre el cual escribirá su novela. He vivido en España por tres años, en Oviedo y Barcelona, que son los sitios donde se desarrolla la acción en ese país. Y estuve 4 meses en India. Es decir, conozco esos países; entonces puedo hablar con autoridad de sus culturas, de sus paisajes, de su entorno, en general. El lector podrá conocer un poco más de aquellos lugares gracias a la lectura de esta novela. De Paraguay, hablo de algunas zonas de Asunción, y sobre todo del microcentro de Ciudad del Este, lugar donde llevo viviendo hace tres años.

