Soja tolerante a roya atenúa la amenaza

“Una de las principales preocupaciones que tenemos como productores y comercializadores de semillas certificadas, tiene que ver justamente con la tremenda competencia desleal por parte de personas que comercializan impunemente semillas de manera informal. Esto afecta el futuro de la creación de nuevas variedades, ya que los criaderos de semillas no llegamos a tener el suficiente retorno de nuestras inversiones”, manifestó el ingeniero Ernesto Zelarayán, investigador y desarrollador de la firma Granar.

Variedades que sean tolerantes a la roya

“Si bien en las últimas dos campañas la presencia de la roya asiática ha sido menor en campos de nuestro país, su aparición está latente, y el productor no puede dormir sobre laureles y dejar de lado este problema, ya que las veces que se presentó en forma agresiva generó enormes pérdidas a los productores. Esa es una de las razones por las que es tan importante contar con variedades tolerantes a este problema. A diferencia de otras ofertas de variedades con resistencia a roya asiática, las variedades Rpp de Great Seeds poseen varios genes de resistencia apilados, lo que permite tener una mayor protección ante la presencia del hongo, además la variedad GS 5R 50 Rpp posee resistencia múltiple a Fitoftora”, destacó el profesional.

Menos aplicaciones

El ingeniero Zelarayán, explicó que “contar con variedades de soja con tolerancia multigénica a la roya es una ventaja para el productor en lo económico, y es que si no fuera tolerante a la roya el productor debería realizar como mínimo 4 a 5 aplicaciones contra el problema. No obstante, la tolerancia no significa “no aplicar”, y la recomendación de manejo de la roya con las variedades GS es realizar una primera aplicación temprana en V3-V5 a fin de proteger la planta de las enfermedades de fin de ciclo y posteriormente realizar una segunda en R2″.

Tolerancia a estrés hídrico

Los pronósticos hablan de que faltarían lluvias entre diciembre de 2021 y enero de 2022. Le consultamos al profesional qué puede hacer el productor ante esta situación. “Si bien el productor no puede manejar el clima, una buena cobertura de suelo será fundamental para retener la humedad en el suelo. Para esto es importante que la variedad que elija haya demostrado cierta tolerancia a estrés hídrico como por ejemplo la GS 5R 50 Rpp ha sobresalido en este aspecto respecto”, destacó.

Sembrar temprano para cosechar temprano

Finalmente, el investigador explicó que es muy importante que el productor pueda entrar temprano con su siembra de soja para luego apuntar a lo que podría ser una zafriña de soja o maíz, y lograr lo que se denomina “doble zafra”, las variedades GS han demostrado buenos rendimientos en la campaña pasada, incluso en lugares en donde hubo necesidad de lluvias.