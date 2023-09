Avicultura genera divisas

Como primer punto consultamos la cantidad de granjas dedicadas a la producción de pollos parrilleros, en donde se destacan tres principales firmas que faenan 100.000 aves por día, 70.000 y 40.000 respectivamente, y que realizan el ciclo completo (cría de animales, faena y comercialización) y además trabajan con el sistema de granjas integradas; luego están otras cuatro firmas, cuya faena esta entre 30.000, 18.000, 12.000 y 10.000 aves por día (serían 5 mataderos y 2 frigoríficos). Se estima que en total habrían unas 200 granjas dentro del sistema integrado.

Granjas de ponedoras

En producción de huevo no se desarrolla el sistema integrado, en donde otras granjas producen con ayuda de una industria principal; sin embargo, el 70 por ciento de la producción esta concentrada en dos principales empresas, que juntas producen 1.600.000 huevos por día, mientras que el 30 por ciento se distribuye entre 6 empresas y una asociación de productores que nuclea a 70 productores. No obstante se estima que habría mas de 200 granjas a nivel país que no están registradas en Senacsa (desde 500 aves ya se deben registrar).

Faena y movimiento económico

En lo referente a la cantidad total de aves faenadas en Paraguay, la estimación esta en torno a las 1.680.000 aves por semana, y si bien en los últimos diez años el crecimiento ha sido de casi el doble, desde el año pasado se dio un estancamiento en la producción. Si se destaca el movimiento económico que genera la cadena de producción de pollos parrilleros, que incluye todo lo referente a compra de alimentos, insumos, granjas y su desarrollo, plantas frigoríficas, transporte en sus diferentes etapas, comercialización a nivel local e internacional, etcétera, el movimiento para este año estaría en torno a los US$ 400 millones.

Flujo económico en huevos

La cadena del agronegocio del huevo también genera un importante movimiento, desde la compra de las pollitas ponedoras ya que en nuestro país no se cuentan con matrices, también todo lo referente a alimentación, instalaciones, transportes en sus diversas formas, y comercialización a nivel país, el movimiento del año pasado señala que llego a unos US$ 130 millones.

Se adquiere materia prima nacional

Uno de los puntos mas importantes dentro de lo que es la producción avícola en nuestro país tiene que ver con que la mayoría de los insumos para la nutrición se producen en nuestro país, principalmente el maíz. Solo el año pasado, las empresas del sector avícola compraron maíz por valor de US$ 50 millones de dólares, sin contar la soja y otros productos utilizados.