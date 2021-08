21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari es uno de esos académicos con verdadera vocación e inclinación para diseminar conocimiento y opiniones. Profesor de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, se especializó en historia medieval e historia militar, pero luego de doctorarse en la Universidad de Oxford pasó al campo más amplio de la historia mundial y los procesos macrohistóricos. Su primer libro, Sapiens, revisa el pasado humano y analiza cómo un simio insignificante acabó rigiendo el planeta Tierra. Homo Deus, su segundo libro, explora el futuro de la vida a largo plazo y la nueva agenda humana.

En 21 lecciones para el siglo XXI, revisa la problemática política y tecnológica actual. «En este libro quiero centrarme en el aquí y el ahora», anuncia. Señala que: «Al finalizar el siglo XX parecía que las grandes batallas ideológicas entre el fascismo, el comunismo y el liberalismo daban como resultado la victoria abrumadora del liberalismo. La política democrática, los derechos humanos y el capitalismo de libre mercado parecían destinados a conquistar el mundo, pero, como es habitual, la historia dio un giro inesperado…». Añade que: «El liberalismo está perdiendo credibilidad justo cuando las revoluciones en la tecnología de la información y en la biotecnología nos enfrentan a los mayores retos» y que «La fusión de la infotecnología y la biotecnología puede hacer que miles de millones de humanos queden fuera del mercado de trabajo y socavar tanto la libertad como la igualdad. Los algoritmos de macrodatos pueden crear dictaduras digitales».

«¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuáles son los mayores retos y opciones de hoy en día? ¿A qué debemos prestar atención? ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos?» (p. 12), se pregunta Harari en este libro. «Una madre soltera que intenta criar a dos niños en un suburbio de Bombay se centra en la siguiente comida; los refugiados que se encuentran en una barca en medio del Mediterráneo otean el horizonte en busca de algún indicio de tierra, y un hombre moribundo que yace en un hospital atestado de Londres reúne las fuerzas que le quedan para respirar una vez más».

En el capítulo dedicado a los desafíos tecnológicos, reúne alguna de sus observaciones más agudas sobre los cambios culturales que afectarán la convivencia toda.

«La Segunda Guerra Mundial dejó fuera de combate el relato fascista, y desde finales de la década de 1940 hasta finales de la de 1980 el mundo se convirtió en un campo de batalla entre solo dos relatos: el comunista y el liberal» (p. 20). «El relato liberal celebra el valor y el poder de la libertad», escribe, aunque señala que «la humanidad está perdiendo la fe en el relato liberal que ha dominado la política global en las últimas décadas» (p. 21).

En uno de los subcapítulos, analiza el futuro sin fuentes de empleo en una sociedad que aprovecha la inteligencia artificial capaz de realizar casi todas las tareas hoy reservadas a los seres humanos.

También emite observaciones sobre la verdadera aldea global, donde ya no existen secretos y las transacciones electrónicas son almacenadas para siempre y pueden volver para crear problemas o atraer elogios. Hoy, todo lo que alguien hizo y dijo, compró, vendió o inquirió puede ser encontrado, siempre que se sepa buscar. La intimidad es un lujo inalcanzable en este horizonte.

Con todo, Yuval Harari no hace sino revivir la historia del mundo spenceriana de la supervivencia de los más aptos, ya que hay adolescentes millonarios que hicieron sus fortunas sin mayor esfuerzo institucional o empresarial, mientras que grandes empresas con mucho historial dejaron de tener mercado.

En el desafío político, señala que existe una sola civilización en el mundo, la humana, pero analiza con criterio el tema del nacionalismo y lo contrapone con la idea de que los grandes problemas globales necesitan respuestas globales. «Un mundo global ejerce una presión sin precedentes sobre nuestra conducta personal y nuestros valores», dice, y cita a las mujeres que compartieron sus experiencias de acoso sexual y desencadenaron el movimiento «Me Too» (p. 14).

La pandemia del covid-19, posterior a la publicación de este libro en 2018, nos puso frente a un nuevo pacto pedagógico, psicológico, económico y sanitario. Frente a la aldea global sensu stricto. Un nuevo contrato social, cada quien en su pequeño mundo, conectados por fibra óptica. Hoy la virtualidad es un hecho irrefutable. Harari concedió una entrevista a Nicolás Stulberg, referida a la pandemia, que se difundió por redes sociales recientemente: «Si la pandemia de covid-19 no mengua en 2021 y continúa matando a millones, no será porque en la eterna guerra entre los patógenos y la humanidad triunfe la naturaleza irrefrenable: será un fracaso humano y, más precisamente, un fracaso político». Harari prosiguió: «2020 mostró que la humanidad está lejos de ser indefensa. Las epidemias ya no son fuerzas incontrolables de la naturaleza. La ciencia las ha convertido en un desafío manejable». Concluyó que «cada país debería invertir más en su sistema de salud pública».

Pero volviendo al libro de Harari 21 lecciones para el siglo XXI, en materia de inmigración no deja de ser controvertido al afirmar que algunas culturas podrían ser mejores que otras y que muchas de las culturas tradicionales serían más bien un freno al progreso hacia la convivencia, es decir a la civilización. En el Capítulo IV reflexiona acertadamente sobre el problema central del mundo contemporáneo, que es encontrar y aplicar el concepto de verdad. Y titula el Capítulo V con un neologismo muy extendido, «Resiliencia», que designa la capacidad de sobreponerse a las adversidades sin perder la dignidad ni el sentido común. Este capítulo empieza con el crítico tema de la educación y reconoce que el cambio ya se ha convertido en la constante y que la visión convencional del mundo ha quedado superada. La educación telemática se erige en modelo aceptado y ubicuo. El aula tradicional puede haber quedado ya desfasada. Este tema plantea problemas de equidad y de justicia; en nuestro país, por ejemplo, un niño de Paso Yobai no tiene las mismas oportunidades digitales que uno de Asunción, la capital.

Harari señala al final de todo el estudio que las respuestas no están totalmente disponibles y al alcance de la mano. En las últimas páginas, un poquito volviendo a tiempos en que los problemas significativos se enfrentaban con oración y fe, sugiere un retorno a la forma contemporánea de la oración, que es la meditación. Él llama a esto «cavar desde ambos lados», porque, por una parte, la investigación científica continúa tratando de entender el cerebro humano, si bien con herramientas todavía imperfectas, y, por otra parte, la solución estaría en recurrir a momentos de tranquila meditación sobre temas álgidos aún insolubles. La existencia, como ya sabían los pensadores griegos, es una construcción lenta, sin pausa e imprevisible.

Yuval Noah Harari

21 lecciones para el siglo XXI

Madrid, Debate, 2018

400 pp.

beagbosio@gmail.com