El Joven Bicentenario

De esta película, de su director, de la paradójica mezcla de ausencia –por los pocos filmes dedicados a él– y presencia –por el influjo de sus ideas en la obra de importantes realizadores– de Marx en el cine, entre otras cosas, nos habla Gustavo Reinoso en este artículo.

Un fantasma recorre el cine

Con relación a su importancia histórica, Karl Marx (1818-1883) como personaje fue objeto de pocas realizaciones del cine. No existe una magna épica que le haya dedicado la cinematografía soviética al filósofo alemán, como sí la tienen la historia y literatura rusa, la revolución y la lucha contra el invasor nazi. La férrea ortodoxia, aquello que en días de la serena guerra fría se denominaba la «escolástica marxista-leninista», actuó como formidable inhibidor. Irónicamente, no hay pensamiento más representado, en uno o en varios de sus aspectos e interpretaciones, en el cine que el marxismo; ilustres exponentes en desordenada e incompleta enumeración: Eisenstein (El acorazado Potenkin, Octubre), Chaplin (Tiempos Modernos), Jean Renoir (La gran ilusión, Las reglas del juego), Abel Gance (Yo acuso), Fritz Lang (Metrópolis), Visconti (La tierra tiembla), Jean Luc Godard (La chinoise), Elio Petri (La clase obrera va al paraíso), Tomás Gutiérrez Alea (Memorias del subdesarrollo), Bernardo Bertolucci (Novecento), y la lista de cineastas en mayor o menor grado influenciados por el marxismo y que reflejaron ese ascendiente en sus creaciones corre el riesgo de ser interminable, por lo que detenemos la enumeración aquí.

No faltaron intentos, sin embargo, de acometer desde el cine el tema de Marx y el marxismo en forma directa. Sergei Eisenstein concibió en 1929 el proyecto de filmar El Capital, e, inspirado según unos en el crash bursátil de Estados Unidos, y según otros en el Ulysses de Joyce, escribió unas veinte páginas bosquejando el filme, pero la falta de recursos, así como lo ingente del proyecto, hizo que el genio ruso lo abandonara. Ochenta años más tarde, el director alemán Alexander Kluge rescató las notas de Eisenstein y montó una película que sobrepasa las nueve horas de duración y se titula Noticias de la Antigüedad Ideológica Marx/Eisenstein/El Capital (2008). El filme se plantea como un archivo trasversal de vocación universal; imágenes históricas, humor, entrevistas a varios pensadores contemporáneos, lecturas en voz alta de fragmentos del libro de Marx, trozos de óperas, ficción… En resumen, un filme colosal, poco concesivo y de difícil juicio para el espectador. Cabe destacar que lo vimos en Asunción, en versión reducida de 188 minutos, hace algunos años, gracias a los esfuerzos del Centro Cultural Paraguayo Alemán.

En los inicios del Neorrealismo italiano, era habitual señalar que existían dos corrientes en el movimiento; una marxista, representada por Luchino Visconti, y otra más «idealista», cuyo exponente arquetípico vendría a ser Roberto Rossellini. Paradójicamente, fue Rossellini quien decidió filmar una película sobre Marx. Creyente en las posibilidades educativas y culturales de la televisión, Rossellini dedicó las décadas de 1960 y 1970 a filmar producciones históricas para la pantalla chica europea. Especialmente notables son La toma del poder por Luis XIV (1966) y Sócrates (1970). En 1976, anunció que filmaría una película para la televisión sobre Marx, centrada en sus años de estudiante en las universidades de Bonn y Berlín, su romance con Jenny von Westphalen y su actividad periodística, ensayística y revolucionaria hasta la redacción, con Engels, del Manifiesto Comunista. La muerte del director al año siguiente truncó el proyecto.

<b>La juventud marxista de nuestros días</b>

Estrenada en el festival de Cannes de 2017, Der Junge Karl Marx (El joven Carlos Marx) es una producción alemana protagonizada por August Diehl, Stefan Konarske y Vicky Krieps, y dirigida por el cineasta haitiano Raoul Peck. La película no pretende erigirse en enciclopédica documentación fílmica del pensamiento de Marx ni en detallada biografía del personaje histórico: es algo mucho mejor, una película agradable, filmada con corrección y que cuenta con excelentes actores. En el marco de una sobria pero impecable reconstrucción de época, tras unas secuencias iniciales, casi como una obertura, en las que se nos muestra la brutal represión que sufren pauperizados campesinos que atentan contra la propiedad terrateniente recolectando leña en un bosque, el filme narra el trabajo de Marx como articulista de periódicos cercanos a los hegelianos de izquierda, siempre hostigados por la censura gubernamental prusiana. Recorremos la amistad con Engels, no exenta de rispideces iniciales, su colaboración y admiración mutua (dejando bien claro el guión la superioridad intelectual que siempre le reconoció Engels a Marx), la polémica con Proudhon, la publicación de la Miseria de la Filosofía, el viraje que logran dar Marx y Engels a la Liga de los Justos, que pasa a ser conocida como Liga de los Comunistas en junio de 1847 en Londres, y la elaboración del Manifiesto del Partido Comunista, el programa que ambos redactaron para la naciente organización internacional de trabajadores en febrero de 1848, en vísperas de las revoluciones que ese año sacudirían Europa. August Diehl, actor alemán conocido por el gran público como el inquisitivo oficial de las SS en Bastardos sin gloria, de Tarantino, despliega capacidad y convencimiento en su papel del juvenil Marx, complementado por Konarske como Engels y la bella actriz luxemburgesa Vicky Krieps, quien demuestra talento en breves apariciones. Mención especial para la actriz británica Hanah Steel, como Mary Burns, compañera sentimental de Engels y, en gran medida, la persona que lo introdujo en la dura realidad de los obreros, mayoritariamente irlandeses inmigrantes, en el Manchester de la primera mitad del siglo XIX. Con soltura, Peck evita la densidad ideológica y los excesos panfletarios. Expone, sí, con claridad la trascendencia del marxismo, no solo en su época, sino su vigencia hasta nuestros días. La película, no estrenada en Paraguay, donde todo lo que esté fuera de la distribución más puramente comercial sencillamente no llega, está disponible en Internet, en la plataforma de Youtube, en idioma original (alemán) con subtítulos. Verla quizás sea una forma de conmemorar los dos siglos que se cumplen este año del nacimiento de Marx en Tréveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818.

<b>Cine en las Barricadas</b>

La combativa obra de Raoul Peck es uno de los fenómenos más interesantes del cine actual. Hijo de un ingeniero agrónomo opositor al régimen de los Duvalier y forzado a exiliarse en África, donde fue funcionario de la FAO, Raoul Peck vivió gran parte de su niñez en el Congo, y ya en su país fue ministro de Cultura de los presidentes Preval y Aristide. Rinde tributo a su vivencia africana con el filme Lumumba (2000), ficción que relata el asesinato del líder de la independencia congoleña Patrice Lumunba a manos de las fuerzas mercenarias belgas, previo visto bueno de la CIA. En 2014, el Departamento de Estado publicó documentos que confirman la implicación estadounidense en los sucesos. En 2016, presentó su documental I am not your negro (Yo no soy tu negro), narrado por Samuel L. Jackson, sobre texto de las cartas dirigidas por el escritor estadounidense de color James Baldwin a los líderes afroamericanos de los años de la lucha contra la segregación racial, como Martin Luther King y Malcolm X, entre otros. El documental, que quien esto escribe aún no ha visto, fue nominado al Óscar al mejor documental en el año 2017. No deja de ser reconfortante la existencia de un realizador comprometido con las reivindicaciones sociales, políticas y culturales de aquellos que sufren en toda su crudeza el avasallamiento que el dominio de los detentadores del poder impone. Desde esta página, aguardamos nuevas producciones del realizador haitiano.

