Este es McGuire

Richard McGuire (Nueva Jersey, 1957), historietista, dibujante, bajista de Liquid Liquid (banda surgida en la escena neoyorquina no wave de principios de la década de 1980, con Dennis Young, Scott Hartley en la batería y Salvatore Principato como vocalista; aquí un tema: <https://www.youtube.com/watch?v=IL45YOtbuy0), diseñador de juguetes y de portadas de discos, autor de libros infantiles, cineasta de animación e ilustrador de las tapas de The New Yorker, entre otras cosas, estaba, un día de fines de los ochenta, sentado en la sala de su departamento del West Village, en Manhattan, mirando una esquina, cuando de pronto pensó en la persona que había habitado antes que él ese lugar. Luego pensó en ese punto del mundo físico y en el dinamismo del tiempo moviéndose en ese espacio persistente, y en la superposición de las capas temporales sobre un plano, figura que podría encerrar la sustancia del curso en que consiste la existencia humana –la íntima estructura cronológica del «lugar del hombre»–, y esa figura empezó a cobrar en su imaginación la forma de la página de un cómic cuyo lenguaje móvil y estático a la vez revolucionaría la estructura sucesiva y lineal clásica del modo de narrar del noveno arte: Here (Aquí), reseñado en esta misma edición del Suplemento Cultural.