Ejemplo de transformación digital

El sector de las empresas TIC chilenas se caracteriza por poseer una oferta extensa de productos y principalmente de servicios, lo cual trae consigo un creciente dinamismo y desarrollo del segmento. Según estimaciones de “Accenture & Oxford” (2020), 22,2% de producción económica en Chile es de origen digital (existiendo diferencia con estimaciones tradicionales, que calculan corresponde solo al 5%). “Este mismo estudio refiere que nuestra industria digital tiene potencial de crecimiento de los más altos de la región, alcanzando tasa de crecimiento anual compuesto de 3,7% para periodo 2016-2021. En la misma línea, según Total Economy Database (TED), Chile se destaca en A. Latina con la mayor participación del capital TIC sobre su PIB, con 2,3%”, subrayó Carlos Brunel, director comercial de ProChile. En el país trasandino existe un alto desarrollo de tecnologías y servicios digitales, sobre todo, debido al talento y conocimiento de la industria. “En relación a esto es posible identificar una oferta variada y diversificada. Dentro de la industria TIC es posible encontrar diversos subrubros, como servicios para la banca o Fintech, para retail, logísticos, transversales, outsourcing, Internet de las Cosas (IoT), ciberseguridad, entre otros”, ejemplifica Brunel. El sector Fintech es uno de los segmentos que presentan mayor potencial de desarrollo dentro de la industria TIC del país. Según FinteChile (2021) este rubro se divide en siete verticales: financiamiento, remesas, procesamiento de pagos, negociación de activos financieros digitales, gestión de finanzas personales y empresas, insurtech, e infraestructura para servicios financieros, siendo el sector de pagos el más dinámico. Otro subrubro es el de la educación, más conocido como Edtech. Según Endeavor al año 2015, el mercado mundial de la educación fue de US$ 4,9 billones, de los cuales más de US$ 165.000 millones fueron para el segmento de e-learning, con perspectivas de expansión en 2022 de US$ 275.000 millones. Respecto a la ciberseguridad, diversos estudios señalan que es un área cuyo desarrollo viene al alza. Según un estudio de International Data Corporation (IDC), durante el 2018 en Chile se invirtieron US$ 156 millones en soluciones de seguridad, y el 43% de las compañías consideró a la ciberseguridad como una de las principales prioridades para invertir.

Comercio

El comercio electrónico durante el 2020 trepó en un 55% en Chile. Todo esto trae consigo una serie de desafíos y cambios tecnológicos a resolver, dice ProChile.