Comercio exterior movió US$ 29.066 millones

Las exportaciones del país ingresaron divisas por US$ 13.875 millones de enero a diciembre del año 2022, mientras que las importaciones alcanzaron US$ 15.191 millones, y movilizaron en conjunto US$ 29.066 millones en lo que respecta al comercio exterior, de acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP)