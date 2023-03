Con préstamos se calza el PGN

Explicó que dentro del presupuesto, una parte importante de su financiamiento corresponde a préstamos de entidades multilaterales y que eso está previsto para todo el primer semestre, atendiendo la coyuntura internacional compleja que se vive actualmente.

Al respecto, dijo que las tasas de interés están muy altas, situación que complica salir al mercado en estas condiciones, por lo que están priorizando los créditos de las multilaterales con tasas más bajas, una política que ya desde el año pasado vienen implementando. “Hoy el presupuesto está totalmente financiado”, aseguró.

Llamosas, sin embargo, no descarta la emisión de bonos soberanos y dice que para eso continuarán evaluando todo este primer semestre la evolución de las tasas de interés. Están en conversación constante con sus asesores para determinar el mejor momento para realizar la colocación, agregó.

Insistió en que la estrategia que vienen aplicando es aumentar el financiamiento con créditos de las multilaterales y reducir la utilización de los bonos, para lo cual están conversando con las entidades internacionales a fin de ampliar el monto de los préstamos asignados al país.

El ministerio programó inicialmente una emisión de unos US$ 500 millones en el marco de la autorización que tiene por la Ley N° 7050/2023 de PGN, ya sea para emitir un nuevo bono o para la reapertura de algún bono anterior.

El PGN autoriza la emisión de bonos del Tesoro hasta poco más de G. 4 billones, equivalente a US$ 565,2 millones, y de este total para el mercado local se programó la colocación de hasta G. 447.174 millones, unos US$ 63,6 millones, los cuales ya subastaron en febrero y en el corriente mes lo hicieron por otros G. 246.320 millones (US$ 34,7 millones).

Llamosas participó del lanzamiento del libro “Primer Congreso Paraguayo de Investigadores, Productores y Hacedores de Políticas Económicas” que realizaron el Ministerio de Hacienda y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. Tras el evento se le consultó cómo están calzando el presupuesto, atendiendo a que una parte importante se financia con la emisión de bonos del Tesoro y que parte de ese conjunto prevén colocar en el mercado internacional, operación que hasta ahora no se llevó a cabo, y su respuesta fue lo reportado en los párrafos precedentes.

Semestre

