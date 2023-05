El cambio climático, la hoja de ruta del Banco Mundial

Se reunieron en estos días representantes del Banco Mundial (BM) con autoridades del gobierno, específicamente con funcionarios de la cartera de Hacienda. Estos encuentros pasarían desapercibidos si no fuera por el tema abordado: el cambio climático. Le dicen hoja de ruta a la presentación, como si dicha expresión fuera ambigua. La frase hoja de ruta significa lo que se debe seguir sin atenuantes y si se hacen modificaciones, pues se debe contar con autorización del mandante así como tampoco debe modificarse lo trazado anteriormente. El BM ciertamente otorga beneficios financieros y asistencia técnica a los países. No obstante, hay un problema de fondo que no se puede soslayar. Este banco no es más que una herramienta de políticas públicas para seguir prestando dinero y asistencia a países como el nuestro a cambio de ceder en nuestras legítimas decisiones como nación soberana. De eso finalmente se trata, la hoja de ruta es como una agenda ya estudiada y aceptada. Y si hablamos de cambio climático, entonces nos referimos a un proyecto nada benigno, en nada pacífico, en nada beneficioso para el Paraguay. Entonces y, a modo de introducción al tema, debemos hacernos algunas interrogantes como, por ejemplo: ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué antes llevaba por nombre calentamiento global? ¿Qué proponen estas organizaciones como la misma ONU como el BM con relación a este tema?