Tema de la semana

Los créditos que ya están a consideración del Congreso para su estudio y aprobación superan los US$ 897,8 millones, algunos en la Cámara de Diputados y otros en Senadores. Son 7 proyectos a ser ejecutados, entre ellos se destaca unos US$ 300 millones para el Ministerio de Hacienda denominado “línea de crédito contingente no comprometida de liquidez” otorgada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Ese proyecto fue remitido al Parlamento en febrero de 2020 y el mensaje señala que es para financiar el repago de la principal deuda pública, ante la ocurrencia de choques externos que dificulten el acceso del país a los mercados internacionales de capitales en condiciones consistentes con su estrategia de manejo de pasivos. A esto se suma otro crédito para Hacienda otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el “Fortalecimiento Institucional de los Sistemas de Pensiones” por un monto de US$ 20,6 millones.

Los objetivos específicos del programa son mejorar la eficiencia de la gestión operativa de la Caja Fiscal, la eficacia en la gestión operativa del esquema de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), y la eficiencia de la gestión estratégica de Hacienda en materia de política pensional. Los demás préstamos están destinados a inversiones del MOPC y ANDE, y créditos a ser otorgados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).