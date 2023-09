¿Cambiar para que nada cambie? No. Seamos poderosos como Taiwán y Corea del Sur

Se están haciendo parches. Vamos al gatopardismo. Esta expresión que en ciencias políticas significa cambiar para que nada cambie, o mejor dicho si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie, pues parece ser que por ahí vamos.

Si seguimos así, pues el gatopardismo rodeará al presidente Peña y a su equipo. Luego será tarde, tan tarde que los acontecimientos llevarán a seguir en lo mismo de siempre.

Pero todavía se está a tiempo de hacer lo diferente. Y para lograr ese salto cuántico impostergable para el futuro del Paraguay los nuevos gobernantes, y me refiero no solo a los miembros del Ejecutivo sino también del Congreso, deberán entender que desaprovechar las circunstancias políticas económicas en las que estamos entonces será irremediablemente tarde.

Circunstancias políticas porque se tiene una mayoría suficiente para hacer algo diferente, esto es, antes que la política electoral que se viene con las municipales frene todo cambio de fondo. Pasada esta línea se volverá el acomodamiento donde todos los dirigentes tienen que mostrarse “sensibles” con la gente.

¡Mentira! Ahora mismo se están mostrando insensibles y distantes de los intereses del pueblo porque el Estado así como está es un gigante con pies de barro que ni siquiera plazas y parques puede ofrecer y ni qué decir de la seguridad o la misma educación y la salud.

Hasta ahora no hay nada nuevo bajo el sol. Los días avanzan y no hay excusa como que nos estamos acomodando en los puestos. ¿Acaso no sabe el presidente Peña y una buena mayoría en el Congreso que la situación financiera del sector público y de la economía en el sector privado están dependiendo de nuevo de los emprendedores del campo y de la ciudad que, por cierto, los primeros están dependientes del clima?

El hecho de crecer al 4% o 5% del Producto Interno Bruto (PIB) no significa quedarse dormidos o seguir haciendo parches dejando de lado lo importante y urgente.

Ese crecimiento es una circunstancia que incluso puede no ocurrir. Como he venido sosteniendo, la economía no funciona como la física donde los cuerpos por la gravedad tienen un “efecto rebote” donde inexorablemente dada la fuerza con la que cae, por ejemplo, una pelota que luego vuelve a rebotar hacia arriba.

La economía no funciona de ese modo. Puede subir, pero no necesariamente. Circunstancias internas (ausencia de reformas, inseguridad, clima, etc.) como externas (precios internacionales de los commodities, diferencias entre países, suba de las tasas de interés de los bancos centrales etc.) pueden variarlo todo y en poco tiempo. Entonces la pregunta es por qué no mirar y hacer lo que hacen los exitosos y lograron lo que parecía casi imposible.

Taiwán

Las buenas relaciones las debemos aprovechar aprendiendo. Taiwán no tiene riquezas naturales. Es una pequeña isla. Paraguay cuenta con 406 mil km2 y Taiwán con 35 mil, con menos de la mitad del departamento de Boquerón en el Chaco.

Hace 40 años atrás era un país sumamente pobre en términos económicos y maltrecho por la política autoritaria. A la fecha es poderosa, más rica que cualquier país de Sudamérica.

Su clave es hasta sencilla. Deshacerse del estatismo. Esto significa que la riqueza proviene desde y por la empresa privada. Anteriormente en este país se practicaba el intervencionismo estatal hasta que los taiwaneses se dieron cuenta de que para mejorar hay que crear riqueza, mejorar la productividad e invertir dejando de lado la clientela política.

Corea del Sur

Allá por la década de los ‘70 la emigración de miles de coreanos se notó también en nuestro país. Huían de un lugar donde no era posible progresar. De este país se puede decir y mucho. La mejor forma de sintetizarlo consiste en catalogarlo como un asombroso milagro económico. El milagro posible, producto del esfuerzo, la disciplina, el trabajo arduo, el fortalecimiento del imperio de la ley y desde luego de la libertad económica.

La lección que podemos y mejor debemos aprender porque es de actualísima vigencia es que el progreso logrado por este país no proviene del contexto internacional, de aquello de las remesas, lo que de suyo siempre existe.

Corea del Sur es un ejemplo concreto de lo que denomino como una transformación desde adentro por la cual los obstáculos a la expansión de empresas deben ser derrumbados en favor de la gente: es la creación y la expansión sin límites de los negocios.

Conclusión

En economía los incentivos valen mucho. De hecho, sin incentivos la misma sociedad como la acción del individuo no tendrían mucho futuro, nos estancaríamos. Son como las motivaciones sin las cuales no habría comercio ni empresas.

Al respecto, resulta interesante el análisis que hace la escuela “public choice” donde el incentivo es una motivación para que las personas hagamos algo, la motivación financiera. El tema de fondo, sin embargo, es que los incentivos se crean y mucho dentro de la misma política, cuestión que acarrea un desperdicio de recursos inoculados desde y por la corrupción proveniente del Estado. Y esto es exactamente lo que pasa cuando todo el “esfuerzo” del Estado está en seguir haciendo parches.

¿Podrá el nuevo gobierno (los tres poderes y más el nuevo Ejecutivo) percatarse de esta cuestión de fondo? ¿Estamos ante un caso de gatopardismo donde cambiar consiste en que nada cambie? Por fortuna, hay ejemplos auspiciosos y actuales de lo que es posible hacer muy bien: Taiwán y Corea del Sur.

