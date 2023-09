Evaluar opciones utilizando criterios: los riesgos del statu quo

Las estrategias de negociación sólidas comienzan con evaluaciones previas de las mejores opciones de cada parte en caso de que no haya acuerdo. Esto es necesario para que un equipo negociador pueda evaluar si una oferta sobre la mesa es realista o deseable. La MAAN establece la oferta mínima aceptable. Una MAAN sólida permite que un negociador pida más en la mesa de negociaciones.

Es importante destacar que las MAAN no son inamovibles y se pueden mejorar.

Con base en el análisis de las MAAN de todas las partes, se puede generar una “zona de posible acuerdo”.

En el caso de Itaipú, la MAAN es lo que le sucede a cada parte si no hay cambios en el Tratado de Itaipú, es decir, si no hay cambios en las estipulaciones del Anexo C sobre cómo se calcula la tarifa de energía.

En otras palabras, la MAAN reflejaría el statu quo energético en cada país.

Modelando una MAAN en Itaipú:

Nuestras suposiciones:

* Sin un nuevo acuerdo, el actual Anexo C sigue vigente.

* La tarifa debe bajar porque la deuda se pagará.

* Las fórmulas para el Resarcimiento, Utilidades, Royalties y Compensación permanecerán sin cambios. También asumimos que los acuerdos de precios y distribución de energía adicional permanecerán sin cambios.

Para construir nuestros modelos MAAN iniciales, consideramos una serie de factores y cómo podrían verse afectados por nuestras suposiciones de lo que sucedería con la tarifa y el consumo. Si Paraguay continúa con el statu quo, varios de los posibles resultados pueden conducir a crisis desestabilizadoras que den lugar a choques de expectativas públicas con un fuerte rechazo público.

MAAN (Brasil):

* El precio de la tarifa cae (según los cálculos vigentes del Anexo C). Una vez que se paga la deuda, se reduciría el costo para ENBPar, que muy probablemente bajaría los costos de electricidad a la industria brasileña, los principales consumidores de electricidad de Itaipú.

* En la práctica, Brasil ejerce el poder de monopsonio en Itaipú y, por lo tanto, tiene una capacidad histórica para influir en la tarifa de Itaipú. Un monopsonio es lo opuesto a un monopolio (una situación de mercado en la que hay solo un vendedor que puede fijar el precio de un bien deseado); en un monopsonio, hay un gran comprador que puede fijar los precios. A menudo, los monopolios y los monopsonios son formas más eficientes de organizar los mercados energéticos. El problema en Itaipú es que el monopsonio cruce una frontera internacional afectando a intereses nacionales entre sí.

* A medida que aumente la demanda de Paraguay, Brasil continuará con su plan de desarrollo energético en curso construyendo nuevas capacidades de generación renovable (incluidas las energías renovables no tradicionales).

¿Qué es una MAAN fuerte?

Cuando una parte tiene múltiples opciones MAAN que son deseables.

Cuando la contraparte de la negociación tiene menos opciones o necesita más a la otra parte.

MAAN (Paraguay):

* El precio de la tarifa cae (según los cálculos vigentes del Anexo C) una vez que se paga la deuda. Si los beneficios se trasladan a los consumidores, la diferencia de costos en Paraguay sería significativa, estimulando el consumo entre los grandes usuarios de energía. Los precios de electricidad baratos (sin otras contingencias) conducen a un consumo más rápido del excedente de electricidad renovable.

* Cambios en la renta del gobierno recibidos por Itaipú. La compensación por la energía cedida a Brasil disminuye a medida que aumenta el consumo de Paraguay y eventualmente llegará a cero. No existe un plan claro sobre cómo financiar los proyectos gubernamentales existentes que tradicionalmente han dependido de la compensación para el financiamiento. Los royalties se convertirían efectivamente en un impuesto sobre el consumo energético paraguayo. En el pasado, debido a que la mayoría de la electricidad generada por Itaipú se vendía en Brasil, la mayoría de los Royalties recibidos por Paraguay procedían de consumidores brasileños, lo que efectivamente atrajo más dinero a la economía paraguaya desde el exterior. Como Paraguay consumiría más de la energía de Itaipú, los consumidores paraguayos pagarían más por los Royalties.

* Si la tarifa especial para energía adicional se mantiene en US$ 6/MWh, podríamos esperar una caída y luego un rápido aumento en el costo de la electricidad para Paraguay. El precio de la energía eléctrica contratada por la ANDE disminuirá primero porque la tarifa de energía garantizada ha bajado. Pero a medida que aumente la demanda de Paraguay y ANDE contrate la energía garantizada más costosa para satisfacer las necesidades internas, el precio de la electricidad aumentará.

* Se prevé que la demanda en Paraguay alcance la capacidad instalada y luego alcance a toda la energía generada en los próximos 15 años. La construcción de nuevas fuentes de electricidad requiere tiempo, planificación e inversión. La empresa eléctrica pública paraguaya ANDE tiene un Plan Maestro detallado para la Infraestructura de Generación 2021-2040 que tiene en cuenta el crecimiento previsto de la demanda y presenta una estrategia para construir nuevos recursos de energía renovable a fin de mantener la generación de electricidad del país libre de combustibles fósiles. Este plan requiere financiamiento continuo.

Los riesgos del statu quo

Estas fluctuaciones anticipadas de precios y la necesidad de más fuentes de electricidad son bien conocidas en el sector energético de Paraguay, donde se han propuesto numerosas estrategias para suavizar estas curvas y construir fuentes adicionales de energía.

Sin transparencia, sin una política energética a largo plazo respaldada por la voluntad política y sin una estrategia de comunicación que genere la aceptación pública, es probable que el statu quo en Paraguay provoque un choque de expectativas y un descontento popular generalizado en el futuro.

Evaluación:

* El statu quo perjudica a Paraguay debido a las limitaciones de tiempo que tienen estos recursos.

* Brasil ha usado y continuaría usando la energía económica y confiable de ITAIPÚ para la industria y, como parte de una estrategia de desarrollo a largo plazo, ampliaría sus fuentes de energía renovable.

* Paraguay, por otro lado, dedicaría recursos energéticos a necesidades únicas a corto plazo (usos comerciales y residenciales; criptominería de uso intensivo de energía donde las ganancias se deslocalizan, etc.).

* Paraguay se encontraría con recursos limitados y habría perdido oportunidades de desarrollo.

Punto clave: Paraguay puede mejorar su MAAN fortaleciendo su planificación energética y su planificación financiera.

Choque

