El género teatral o dramático

27 de marzo: Día Internacional del Teatro

El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro (IIT). Se celebra anualmente el 27 de marzo. Existen varias maneras de celebraciones en todo el mundo para conmemorar. Una de esas formas es leyendo, dramatizando o asistiendo a una función teatral. Hoy nos acercaremos a un dramaturgo nacional.

Agustín Núñez nació en Villarrica en 1947. Guionista, director de arte, escenógrafo, arquitecto, actor, director de teatro, televisión y cine. Dirigió la representación teatral de YO EL SUPREMO, de Augusto Roa Bastos, entre otras puestas importantes.

I. Actividad de lectura

Para leer esta obra vamos a tratar de imaginarnos el espacio y sentir el tono predominante.

Personajes: Lucía y Mariana.

LUCÍA: Sí, Mariana. ¡Es algo inconcebible, algo terrible!

MARIANA: ¿Estás segura?

LUCÍA: Segurísima. Yo misma al principio no podía creerlo.

MARIANA: ¿Y cuándo te diste cuenta?

LUCÍA: Esta mañana. Comencé a revisar todos mis sueños y me di cuenta de que uno me faltaba.

MARIANA: ¿Pero es para ti tan importante ese sueño perdido que te pone de esta manera?

LUCÍA: Sí, Mariana, importantísimo. Además, no es que se me haya perdido, estoy segura de que me lo robaron.

MARIANA: Lo que decís es algo realmente alarmante. Y sobre todo en estos tiempos que cada día cuesta más tener buenos sueños. ¿Y qué hiciste?

LUCÍA: Y me lo preguntas. Salí desesperada a buscarte. No se me ocurrió otra cosa.

MARIANA: Y … sobre todo en estos tiempos, a todo el mundo le da por remendar, rehacer, reciclar y lavar sus antiguos sueños.

LUCÍA: Y en eso sí no tienes rival, por eso vine a verte.

MARIANA: ¿Por qué?

LUCÍA: A ver si de pronto no encuentras el mío entre toda esa cantidad de sueños que te traen.

MARIANA: Lucía, hablemos en serio. ¡Cómo podés pensar que alguien robe un sueño y luego lo traiga a reformar o remendar aquí! Lo reconocería de inmediato. Todos los tengo muy bien organizados y clasificados.

LUCÍA: ¿Y entonces?

MARIANA: Y entonces nada. ¡Resignación!

LUCÍA: Claro, para ti es fácil decir. Mientras que yo cada vez estoy más confundida.

Yo que vivía tan bien con ese sueño. ¿Cómo podré volver a dormir sabiendo que no lo voy a encontrar…?

MARIANA: ¿Tan importante era para ti?

LUCÍA: ¡Cómo que sí tan importante! Era el más hermoso e importante de mis sueños.

MARIANA: ¡Qué lástima! Debiste haberlo tratado con mucho cuidado. Los sueños son siempre frágiles. Te lo dije mil veces. ¿Por qué crees que yo tengo tanto trabajo?

(…)

LUCÍA: ¿Cómo se te ocurre preguntármelo? Somos amigas y tenemos un pacto. ¿No?

MARIANA: Sí. No contarnos jamás nuestros sueños. Ni los buenos, ni los malos.

LUCÍA: Ni los regulares.

MARIANA: Bien. Pero esta vez creo que puedes hacerlo. Es una ocasión especial.

MARIANA: Es una larga historia. Pero en resumen te cuento que dejaré de trabajar. Sí. Apenas termine de reparar los sueños que me quedan los entrego y me voy.

LUCÍA: ¿Con quién?

MARIANA: Con él.

LUCÍA: ¿Él? Me dices como si lo conociera. «Él».

MARIANA: Sí. «Él». Creo que es un buen hombre. Apareció en mi vida. Me cuida, me protege, siempre me habla cuando es necesario y calla cuando no. De todos modos, siempre él está allí.

LUCÍA: ¿Y eso es todo?

MARIANA: Eso es mucho. (…)

MARIANA: Ya que no nos vamos a ver más, cuéntame cómo fue ese sueño robado.

LUCÍA: Bien. Que sea. Por una vez romperé el pacto. En ese sueño, yo tenía a alguien, Mariana. Nunca supe muy bien quién era. Tenía una voz de susurro y cuidaba de mí. Siempre que lo necesitaba estaba a mi lado dándome calor y cobijo. Nada me preocupaba, él siempre estaba allí. Yo volaba como una gaviota atravesando cielos de espejos quebrados. Y volvía con las alas heridas y él me las remendaba. Él siempre estaba allí. Pero un día, pasó por su vida una sombra. Y se fue. Dejó de hilvanar sueños ajenos y partidos… y se fue. ¡Ese fue mi más hermoso sueño, Mariana… y ya no está!

Lea más: El teatro y sus características

Teatro paraguayo de ayer y de hoy. Asunción: Intercontinental. Editora, 2001.

II. Actividades de poslectura

1. Identifica en la siguiente sopa de letras los vocablos del género dramático.

Pistas para encontrar las palabras

- Indicaciones del autor para la representación teatral.

- Uno o varios personajes dicen algo (comentan), y los demás fingen no enterarse.

- Conversación entre dos personajes.

- Sinónimo de soliloquio. Habla un solo personaje.

- Unidades temporales marcadas por cada subida del telón.

- Cambio parcial o total del decorado.

- Espacio delimitado por entrada y salida de actores.

- Momento fuerte o decisivo en la obra.

2. Caracteriza a ambos personajes. ¿Cómo son? ¿Cómo piensan?

3. Explica la frase de Mariana: «Y… sobre todo en estos tiempos, a todo el mundo le da por remendar, rehacer, reciclar y lavar sus antiguos sueños».

4. ¿Qué puede representar el sueño de Lucía?

5. En grupos de trabajo, preparen pequeñas representaciones dramáticas de algún sueño curioso que hayan tenido.

Capacidad

Analiza la intencionalidad de textos literarios dramáticos.

Respuestas de la sopa de letras

ACOTACIÓN - APARTE - DIÁLOGO - MONÓLOGO - ACTOS – CUADROS – ESCENA - TENSIÓN