Empezamos la lectura de un cuento fantástico para practicar la comprensión lectora.

Había una vez en la esfera llamada Tierra un ser especial, de una especie única. El Mutante es alguien que despertó un día a la vida sin saber quién era, de quién o de qué había provenido; esto sucedía hasta que en una noche tuvo un sueño divino, en el que un ser alado, de una singular belleza, le confirmó que él moriría como la joya de un rey.

Lo raro en el Mutante era la naturalidad con la que él manejaba su extraordinario poder: podía convertirse en lo que él quisiera, menos en un ser humano. Él percibía a los seres humanos bastante hostiles, por esa razón y por mucho tiempo el Mutante prefirió vivir en su estado normal en el fondo del mar, siendo los oídos y los ojos silenciosos que escuchaban y observaban a los miles de animales y otros seres que habitaban en esas extensas y saladas aguas.

«¡Hoy te enseñaré como se hunde un barco!›› escuchó decir a la madre de las olas a su hijo más pequeño, mientras ambos caminaban juntos de la mano.

Curioso por lo que pudiera acontecer y para poder moverse con mayor rapidez, se convirtió en un pez y siguió a la madre de las olas y a su hijo más pequeño por las cuevas y descampados del mar. Cuando la gigantesca ola se elevó de repente hacia la superficie del mar con todas sus fuerzas y arremetió contra la primera embarcación que encontró a su paso, a su lado, su pequeño hijo la emulaba en su funesta maldad.

El Mutante, ahora pez, vio cómo se hundía rápidamente el barco en el que los humanos viajaban. La embarcación se había partido en dos y las maderas que se desprendieron del navío flotaban en las aguas del mar. El Mutante oía en ese lapso los gritos desesperados de los humanos, que apenas pudieron lograr sobrevivir al naufragio.

Lo llamativo para el Mutante en ese momento fue que la mayoría de los hombres que nadaban en el agua, preferían salvar unas monedas de plata que se escapaban de un baúl de madera y se esparcían por todas partes a consecuencia del feroz atropello de aquella monstruosa ola y su hijo más pequeño. Esto lo hacían los hombres a costa de salvar sus propias vidas, pues no era la primera vez que el Mutante veía a los hombres matarse o dejarse morir por aquel metal, que no tenía valor alguno bajo agua, ni con lo brillante que era, él no conocía a nadie en el mar que lo utilizara como ornamento siquiera en su cueva.

Como si todo esto fuera poco, el Mutante se percató en ese instante de que la siempre enojada tormenta había ayudado a elevarse más de lo habitual a la madre de las olas y a su hijo, para que estos golpearan el barco de los humanos con mayor furia. Entonces, el Mutante, ahora pez, esperó que la madre de las olas y su hijo se alejaran del lugar y que la tormenta se tranquilizara para poder convertirse él en una gran orca.

Robert Escalante (paraguayo)

Actividades

I. Responde.

1. ¿Quién crees que es el ser alado, de una singular belleza?

2. ¿En qué consistía el extraordinario poder del Mutante?

3. ¿En qué se convirtió primero el Mutante?, ¿por qué?

II. Usa tu imaginación y describe la aventura que podría tener el Mutante, ahora convertido en una gran orca.