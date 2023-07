La argumentación y contraargumentación: ejemplos y ejercicios

La capacidad de argumentar es una de las características fundamentales de los seres humanos. Tener un punto de vista acerca de un tema (tesis) y dar razones para contradecir el argumento contrario (refutar) son esenciales en el proceso de discusión grupal llamado debate.

En este número estudiaremos cómo preparar un contraargumento o refutación.

1. Análisis de un argumento. Preparando el contraargumento en un debate

Hemos estudiado en el número anterior cómo se organiza un buen argumento: con una afirmación, un respaldo y un razonamiento. Sin embargo, no siempre estos resultan muy bien organizados. Detectar sus debilidades es el primer paso para preparar un contraargumento.

¿Qué observamos?

- Su estructura. Cómo está construida. Sus partes.

- Sus debilidades como argumento. Qué aspecto se podría refutar: ¿su afirmación, su evidencia, su razonamiento?

¿Cómo podemos refutar?

Una vez que tengamos los elementos más débiles que podemos discutir, organizamos la refutación.

El modelo Schuster y Meany (2005) está basado en cuatro pasos para organizar una refutación eficaz:

La refutación - Una técnica de demolición en cuatro pasos

a. Primer paso: «Ustedes han dicho…»

En una forma breve y concisa, debemos parafrasear (volver a decir con nuestras palabras) lo dicho anteriormente por el equipo contrario.

b. Segundo paso: «Sin embargo…»

Una vez expuesta la tesis contraria, debemos presentar en forma de titular nuestra refutación (es decir, nuestra contra tesis). En ella expresaremos el motivo por el que consideramos rechazable el argumento del contrincante.

c. Tercer paso: «Porque…»

En este paso se muestran las razones que nos respaldan en nuestra crítica al adversario: datos, ideas, valores o principios que deben ser explícitamente comparados con los que presentó el argumento contrario.

d. Cuarto paso: «Y, por tanto…»

Presentar la conclusión de nuestro alegato, aunque pueda parecer repetitivo o innecesario, es importante para poner en evidencia la debilidad del argumento contrario y para resaltar, en cambio, las bondades de nuestra postura.

2. Ejemplos de refutaciones o contraargumentos

Estrategia de refutación basada en las evidencias presentadas por el oponente.

Consiste en mostrar problemas relacionados con los datos ofrecidos o las fuentes que respaldan las afirmaciones.

Estrategia de refutación basada en preguntas retóricas.

Emplea preguntas sin esperar una respuesta directa de parte del oponente o del público, para sembrar dudas o hacer reflexionar. Ejemplo:

La idea de dejar libertad a nuestros hijos e hijas a la hora de relacionarse a través de las redes sociales es, en principio, muy atractiva; pero debemos preguntarnos:

¿qué padre o madre dejaría en soledad a su hijo o hija en mitad de un bosque por la noche rodeado de miles de personas con perversas intenciones? ¿Qué precio podrían pagar por su supuesta libertad?

Comunicarte. Junta de Andalucía.

3. Ejercicios de aplicación

Lee con atención el siguiente argumento y realiza los ejercicios propuestos.

Esclavos del móvil

El móvil volvió a ser el regalo estrella de las pasadas fiestas. Es ya algo imprescindible, aunque cada vez más los sicólogos, educadores y sociólogos alertan del peligro del móvil. No es un «juguete inofensivo» y se da a los niños y adolescentes como si fuera una necesidad vital.

Por muchas precauciones que se tomen y advertencias que se hagan su uso acaba siendo descontrolado. Se convierte en una adicción como cualquier droga. Es como la heroína de nuestra época. El 75 por ciento de la población mundial reconoce tener dependencia del móvil, siendo España el país europeo con más adicción de adolescentes a la red. En las familias cada uno con su artilugio, se vuelven autistas, desconocidos, ya no se comunican con la palabra, las conversaciones y los intercambios de opinión.

Se justifica diciendo que tenemos a los hijos localizados cuando bien se sabe que no es así. Parece que no somos nadie sin móvil. Como además sirven para otras funciones, oír música, fotos, juegos a los que se está literalmente enganchados, etc. no podemos prescindir de él. El progreso de la técnica nos está dominando y aunque nos creamos más libres somos esclavos.

Lourdes Camp, Barcelona Cartas, La Vanguardia, 12 de enero de 2019, recuperado de https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20190112/454080014308/esclavos-del-ovil.html

3.1 La postura del texto es:

a. Los padres son cuidadosos de los hijos de manera descontrolada.

b. España es un país con una alta tasa de drogadicción en niños y jóvenes.

c. El teléfono móvil ha terminado siendo una adicción en los niños y jóvenes.

3.2 Una de las consecuencias del uso del móvil que cuestiona la autora es:

a. La falta de intercambio o comunicación en las familias.

b. Su requerimiento como regalo predilecto de Navidad.

c. Sus funciones como: oír música, tomar fotos o jugar.

3.3 La expresión del tercer párrafo «cuando bien se sabe que no es así» es una:

a. Aclaración de que el teléfono móvil sirve para tener localizados a los niños.

b. Justificación del por qué los padres dan un celular a los niños.

c. Refutación al argumento de la localización que esgrimen los padres.

4. Organiza y escribe tu contraargumento o refutación para el argumento anterior:

Dicen que….

Sin embargo…

Porque …

Por lo tanto….

Respuestas

Ejercicio 3

c. a. c.