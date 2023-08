Neurociencias (26)

El aprendizaje es un proceso altamente complejo y sus definiciones varían dependiendo del contexto y de la perspectiva.

Por ejemplo, el científico Koizumi (2003) define el aprendizaje como «el proceso por el cual el cerebro reacciona ante los estímulos y establece conexiones neuronales que actúan como un circuito procesador de información, proporcionando almacenamiento de la información».

En contraste, Coffield (2005), desde el lado de la investigación educacional, propone que el aprendizaje se refiere a «cambios significativos en la capacidad, comprensión, actitudes o valores por parte de individuos, grupos, organizaciones o de la sociedad»; de manera explícita, él excluye «la adquisición de más información cuando esta no contribuye a dichos cambios».

En psicología se define el aprendizaje como «una modificación relativamente permanente del comportamiento o del potencial comportamiento, resultado del ejercicio o de la experiencia vivida».

Lea más: Neurociencias (25)

Pero en educación, el concepto de aprendizaje se refiere mucho más a la «adquisición de conocimientos enmarcados en las aulas, a la adquisición de habilidades prácticas o técnicas, sobre todo aquellas con respecto a la vida profesional, o también a la adquisición de hábitos de vida como la disciplina, la responsabilidad o la motivación».

Por otra parte, en el ámbito educativo también se define el aprendizaje como «la adquisición y la integración de nuevos conocimientos, con el fin de poderlos reutilizar funcionalmente».

Es cierto que aprendemos a aprender; aprendemos cómo nos resulta más fácil la construcción del conocimiento, aprendemos a conocer lo que nos motiva, a seguir aprendiendo por placer, por necesidad o para seguir creciendo como personas.

Aprendemos y desaprendemos constantemente a lo largo de la vida. Un buen aprendizaje suele asociarse con una buena pedagogía y con la capacidad del profesor para preguntarse con cierta frecuencia si los métodos que utiliza y sus aproximaciones al alumno pueden considerarse legítimos y adecuados. Sin embargo, podría ocurrir que las inquietudes planteadas estén incompletas, es decir, que solo cubran una parte del conjunto de procesos implicados e indispensables en el aprendizaje.

Parece ser que la mayoría de los aportes pedagógicos son esencialmente de índole cognitiva, por eso, cuando un alumno tiene dificultades para aprender, se piensa que el problema es necesariamente de orden cognitivo. Pero esto no es del todo cierto. Lo cognitivo es importante, pero no podemos encontrar respuestas adecuadas si no tenemos en cuenta otros campos de competencias, las emocionales, y las partes del cerebro que intervienen en ellas.

Muchos indicios, tanto científicos como inductivos, llevan a creer que las competencias emocionales explican en gran parte las dificultades o éxitos de aprendizaje.

EJERCITARIO 26

1. Completa con V o F según las respuestas sean verdaderas o falsas.

( ) En el aprendizaje cognitivo no es relevante el aspecto emocional.

( ) Un buen aprendizaje suele asociarse con una buena pedagogía.

( ) Se aprende y se desaprende a lo largo de toda la vida.

2. Escribe la definición de aprendizaje que más llamó tu atención.

Fuente: IBARROLA, B. Aprendizaje emocionante. Neurociencias para el aula.biblioteca innovación educativa.