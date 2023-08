Las grandes civilizaciones americanas

Los mayas 2000 a. C al 900 d. C

Se extendieron por el sur de México, Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador. Desde el 2000 a. C. pasaron de ser cazadores recolectores a agricultores, desarrollaron el cultivo del maíz, variedades de porotos y otras plantas; crecieron en su estructura y fundaron grandes ciudades. Entre sus logros se destacan el sistema de jeroglíficos y el diseño de un calendario. Luego se transformaron en verdaderos centros urbanos. Desarrollaron el arte de la talla de piedra y la pintura de murales. Durante el año 900 d. C. comenzó su declive hasta llegar a su desaparición, algunos historiadores argumentan que las causas podrían ser desequilibrios ambientales por la masiva tala de árboles que realizaban. Cuando llegaron los españoles a la región, los mayas ya no constituían un imperio.

Fichas de información

Los aztecas 1345 d. C. al 1519 d. C

Comenzó su historia en 1345 d. C. con la fundación de Tenochtitlán, su capital, en una isla del lago Texcoco. Ocuparon la parte centro y sur del actual México y también parte de Guatemala. Una de sus principales características fue la de ser guerreros y conquistadores. Dominaron a otros grupos menores, quienes le tenían que pagar tributos. Cultivaban y acumularon grandes conocimientos en arquitectura, que utilizaron para desarrollar centros urbanos, calzadas, sistemas de desagüe y pirámides ceremoniales. La estructura social se sustentaba en veinte clanes o barrios llamados calpullis. Para 1519, la llegada del conquistador Hernán Cortés fue interpretada en principio como la llegada de un enviado del dios Quetzalcóatl. Sumado a esto, Cortés se alió con los enemigos de los aztecas para lograr, finalmente, la conquista del gran imperio.

Los incas 1200 d. C a 1532

Alrededor del 1200 d. C. se asentaron en el Cuzco, su capital, desde ahí se expandieron por los actuales territorios de Perú, Ecuador y parte de Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. Para poder gobernar crearon una red de caminos que comunicaban a todo el Imperio y se valían de charques o mensajeros. Además de contar con numerosas obras arquitectónicas dedicadas a la agricultura y a los sistemas de riego desplegaron una inmensa actividad constructiva de templos, centros urbanos y ceremoniales. Los templos dedicados al sol (dios Inti), el culto oficial del imperio, sirvieron como elemento legitimador del poder del inca. Al llegar los españoles al imperio aprovecharon el descontento de algunos grupos sometidos a los incas y las disputas entre los miembros de la realeza incaica, y, finalmente, Francisco Pizarro conquistó la capital del imperio en 1532.

