ABC Remiandu

Reyes, yvotýicha ipirépe

Plaza de la Democracia omyenyhë “reyes magos” oñemotenondéma jopói rehe oguahë mitãmimi bañado norte ha omoambuéva, y rekovia ha kapi'ípe camello-kuérape guarã, oï ombyatýva juguete tatuaje rehe.

05 de enero de 2017 a la - 07:01
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Ombyaty 30 tatuador rupi ome'ëva ikuaapy umi oguerúva juguete ha péicha ombyaty mitã jugueterã ome'ë haguã chupekuéra Bañaado norte gotyo.

Hetaiterei oñembyaty hikuái 300 tapicha oanota ha ojapo hikuái tatuaje a cambio de un juguete q péicha he'i Rodrigo Fernández, omyakãva iniciativa.

Ko'ã árape oguahëma pelotas ha peluche, 15 tatuaje michïmíva ha mediano ojapo hikuái, pero omba'apóta hikuái ko pyhare pukukue ome'ëva jopói. Umi oñeanotáva, ha ndikatúiva oñeatende ko árape, he'i Fernandez.

Oipytyvõ avei chupekuéra Municipalidad de Asunción ome'ëva chupekuéra insumo ojapo haguã tatuaje.

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