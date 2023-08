Pinta Sud ASU vuelve con una variada agenda para celebrar y destacar el arte

“Tenemos que vender la imagen de nuestro país a través de la cultura, a través de nuestros artistas”, afirmó el gestor cultural Diego Costa Peuser, cofundador de Pinta, una feria de arte nacida en Miami, Estados Unidos, que por segundo año consecutivo aterriza en Paraguay. El Pinta Sud ASU se pondrá en marcha desde mañana, con una amplia agenda de actividades que apunta a darle visibilidad internacional al panorama artístico contemporáneo.

“Lo que hacemos es trabajar en coordinación con todas las galerías de arte, con los curadores, con la gente que hace cosas en Asunción para que esta semana sea una semana en la que pongamos todo lo mejor. Las mejores muestras, que se hagan buenas inauguraciones que coleccionistas, como es el caso de Mendonca; abran su colección y en vez de abrirla en su casa lo está haciendo en el Centro Cultural de España”, detalló.

Agregó que en este sentido, también está la invitación a artistas y curadores internacionales para que conozcan qué es lo que está pasando en la escena artística de Paraguay. Afirmó que la intención es que el próximo año sea el último de Pinta en nuestro país y “la idea es que después de ahí surjan cosas y haya como un despertar”.

Diego Costa Peuser señaló que la motivación de hacer el Pinta Sud ASU fue que siempre lo invitaban a Paraguay y le decían que acá “no pasaba nada”, que la escena artística estaba todavía sin despertar.

“Nosotros convertimos la escena artística de Perú hace 20 años y nos pasó que nos encontramos con una escena muy parecida, muy similar. Donde las galerías no tenían muestras individuales, donde todo era una muestra colectiva que hoy todavía se ve, hay pocas galerías que representan a artistas. Entonces, los artistas no están comprometidos con las galerías ni las galerías con los artistas, eso es algo que no es lo ideal”, acotó.

Sostuvo que también fijó su mirada en Paraguay atendiendo a que es un país con una economía estable y con una situación país en crecimiento. Y en este sentido, subrayó la importancia de que los gobiernos entiendan “que la cultura es muy importante” para proyectar la imagen del país hacia el mundo.

La experiencia in situ del arte

Adriana Almada, curadora general y asesora de Pinta Sud ASU, por su parte remarcó la importancia de que las personas que están en el circuito internacional del arte puedan ver la producción artística local con todo su contexto. “Yo creo que la vivencia, la experimentación del arte generado en un sitio, en ese mismo sitio es diferente porque lo ves con toda su realidad, con todo su contexto y podés compartir con los artistas y con los demás agentes del arte que están en la escena. Creo que ese es el gran mérito de Pinta Sud”, expresó.

Sostuvo además que celebra la obstinación de Diego Costa Peuser para llevar adelante este evento que “genera una red de vasos comunicantes, una red humana y una red profesional que permite que en el fondo todos crezcamos, que crezcan los artistas, los galeristas, que crezcan las instituciones del arte, para nosotros los curadores, para la gente que está en la teoría del arte”.

Este año, la Casa Pinta será el Centro Cultural de la Ciudad “Manzana de la Rivera” (Ayolas c/ Benjamín Constant), que abrirá las puertas de sus distintas casas a las exposiciones y también albergará distintas charlas en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán.

En la Casa Castelví se presentará la muestra “Yaguá Rincón”, una exposición de arte contemporáneo de Corrientes, con curaduría de Gustavo Piñero. En tanto, en la Casa Ballario se presentará “Confines”, una muestra de arte indígena y popular de Paraguay, con curaduría de Fernando Allen y Fredi Casco.

En el Espacio Miguel Acevedo, “El mundo de Julia” reunirá obras de la ceramista Julia Isidrez y pinturas de Félix Toranzos, bajo la curaduría de Toranzos. Y en la galería se podrá apreciar una exposición de fotoperiodismo organizada por ABC.

Entre los curadores e invitados internacionales de esta edición están Irene Gelfman, curadora general de Pinta Art; Pablo León de la Barra, curador para Latinoamérica del Museo Guggenheim de Nueva York; Andrei Fernández, curadora, investigadora y gestora cultural argentina; Aimé Iglesias Lukin, curadora jefa de artes visuales en Americas Society, el curador y artista cordobés Gustavo Piñero, la periodista y editora María Paula Zacharías y el artista correntino Richar de Itatí.

El acceso a las mayoría de las actividades será libre y gratuito, pero algunas requieren un registro previo a través de la página web https://sud.pinta.art/Programa.