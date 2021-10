Diego Luna: “Me siento con más ganas que nunca de contar historias”

Tras señalar que el reconocimiento a su trayectoria, cuando apenas tiene 41 años, le pareció una broma; expresó que aún se siente como si tuviera 20 años. “Estar en esa lista (de ganadores del Premio de Honor) representa mucho, sobre todo porque llega en un momento en el que me siento más vivo que nunca, con más ganas que nunca de contar historias. Es la motivación necesaria para poder seguir adelante”, expresó. Entre los anteriores ganadores de este premio están la actriz brasileña Sonia Braga, el actor argentino Ricardo Darín, el cantante español Raphael, entre otros.

Comentó que durante la pandemia se cuestionó si el trabajo en la industria audiovisual es o no esencial. “Te preguntas si lo que tú haces tiene algún sentido o no, o si deberíamos estar en la calle ayudando a tanta gente que necesita una mano. Quedarse en casa no es lo mismo para todos”, dijo.

“Necesitaba algo así para salir y recordar que lo que hacemos es esencial. Que contar historias es vital para entendernos, para crecer y algún día poder transformar esta realidad que necesita tanto de nuestra mano, que necesita tanto de nuestra acción”, añadió.

También destacó la capacidad de la industria audiovisual iberoamericana para reagruparse y hacerlo con seguridad y con respeto. “Me enorgullece muchísimo ser parte de esta comunidad iberoamericana”, afirmó.

Sostuvo además que esta celebración y este encuentro “nos recuerda que estamos aquí con una gran responsabilidad y sobre todo con una gran oportunidad de utilizar todas estas nuevas herramientas para contar nuestra historia como nadie puede contarla. Hoy hay un gran apetito y una gran curiosidad por saber qué pasa en nuestros contextos”, expresó.

Sostuvo además que este es el momento para que nuestras historias “con nuestra perspectiva, con nuestro punto de vista, salgan y encuentren público por todo el mundo”. Agregó que están las herramientas y toca poner la creatividad y el trabajo porque el público está ávido.

“En el momento justo”

Para el actor, que ha formado parte de unas 30 películas como “Y tú mamá también”, “Rogue One: una historia de Star Wars”, “La terminal”, “Rudo y cursi”; este reconocimiento a su carrera llega en el momento justo. Afirmó que está llegando a una etapa de su vida en la que hay que replantearse muchas cosas, por lo que necesitas alicientes. “Cuando los premios llegan y no te sirven para eso, es un apapacho al ego que hasta te puede hacer daño. Yo siento que este premio llega en un momento en el que quiero encontrar muchas cosas que hacer desde este lado también del Atlántico”, en referencia a España.

Cuestionó las distancias culturales existentes entre los distintos países de Iberoamérica y resaltó las oportunidades que surgen hoy con las plataformas digitales para poder trabajar en bloque, recordando su experiencia promocionando “Narcos: México”, una serie con la que dio la vuelta al mundo. “Quiero recordarles que en bloque somos más fuertes, que nuestras historias nos corresponde verlas entre nosotros. Son muchas más las cosas que compartimos y las diferencias también hay que celebrarlas entre nosotros”, expresó.

Luna afirmó que, a veces, se subestima al público y sin embargo este está listo para ver historias que los reten. “Creo que gracias a la cercanía que las plataformas le dan a trabajos que antes se pensaban muy locales, la gente hoy valora esa especificidad y ese nivel de detalle. Lo sé porque he visto que esos proyectos vuelan y hay que confiar en eso, que una historia mientras más específica es, más universal es”, comentó.

“No estamos solos”

Con un gran sentido del humor, pero también de responsabilidad acerca de su popularidad, el director de la serie “Todo va a estar bien”, afirmó que hoy estamos más conectados que nunca y ejemplificó la situación con las vacunas contra el covid-19. “No estamos solos. La pandemia nos ha venido a decir eso claramente. No importa qué específica sea la burbuja que te has construido. De nada sirve que Europa esté vacunada si África no está vacunada, o América Latina no está vacunada. De nada sirve esa vacuna”, expresó.

Comparó esta misma situación con las historias y los vínculos que hoy se pueden lograr a través de las plataformas digitales. También habló de su estrecha conexión con el arte teatral, señalándolo como el lugar al cual siempre puede regresar.

En cuanto a qué consejo le daría al Diego Luna de 20 años, el actor señaló que le diría que “tiene que aprender a decir que no”. “No sé si aguantaría platicar mucho tiempo con él, pero sí le diría que se la tome con más calma, que hay tiempo, que se divierta un poquito y sobre todo -algo que nos enseñó la pandemia- no querer estar en todos lados al mismo tiempo. Mas te vale estar en un lugar donde sí quieras estar, donde estés rodeado de quien sí quieras estar y donde seas útil”, afirmó.

Recordó que en esa época dormía mucho en los viajes y hoy valora mucho el hecho de reconocer su cama “y llegar a ella todas las noches”. Bromeó además diciendo que aquel chico no le habría hecho mucho caso.