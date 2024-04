“Irondy”, un regalo audiovisual

“En “Irondy” las imágenes tomadas casi por azar son acompañadas por los recuerdos de unos días de grabaciones de sonido, donde la naturaleza también se hace presente y parece responder con el viento y el ruido de las ramas de los árboles el aire de esos acontecimientos”, comienza explicando la sinopsis.

Este bosque “se vuelve inseparable del canto de Chevugi, un hombre de alrededor de 100 años, el habitante más antiguo de la comunidad. Él encuentra en el monte su fuente de vitalidad y lo atraviesa casi de memoria acompañado por su familia”, añade el texto.

La nota explica que “el pueblo Aché fue arrasado solo unas décadas atrás, mediante el contínuo avance del latifundio en Paraguay. Por este motivo se vieron obligados a tener que convivir bajo las normas del hombre blanco, pero conservan sus rituales. Uno de ellos es el pre’ê, es una oración, un canto, casi un lamento donde pueden expresar la tristeza por la pérdida de sus seres queridos y de una forma de vida. El canto de Chevugi se eleva y el viento parece responder con fuerza”.

“Irondy” es así “el testimonio de un encuentro posible, entre cosmovisiones distintas, y un diálogo que se establece para reflexionar sobre el avance de un modelo productivo extractivista. Un mirar de cerca la humanidad: los pensamientos, las emociones, los rituales y la respuesta amorosa de unos brazos abiertos a pesar de la adversidad”.

Una inspiración inesperada

Noemí Fleitas (1990) se formó como Lic. en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Asunción. En 2013 migra a Argentina donde se forma como Diseñadora de Imagen y Sonido en la Universidad de Buenos Aires. Su experiencia en producción periodística y diseño la lleva a especializarse en la realización integral de documentales donde colabora en distintas áreas.

La realizadora explicó para ABC que las imágenes del documental eran el “back up” de un proyecto anterior, por lo que no había una intención de realizar un cortometraje. “Pero sentí con el paso del tiempo que algo me había atravesado”, indicó.

En ese sentido, profundizó: “El contexto y el horror histórico vivido por nuestros pueblos indígenas creo que son algo difícil de enunciar, es riesgoso intentarlo desde los privilegios de una mentalidad y preparación occidental”.

Afirmó que tampoco está segura de si lo logra en su totalidad, “pero realizar una obra es ensayar algo para que algo exista y sea bello o no, y creo que con estas imágenes imperfectas hay algo de eso que me atravesó que pude expresar desde lo sensorial, y así tomar una posición desde donde compartir un testimonio y abrazar a un otro”.

El cine como conector

Para la joven realizadora, este camino le da la oportunidad de entender que “el cine es un espacio para habitar”. Al respecto, Fleitas desarrolló que para ella “ver una película a veces es como visitar un viejo amigo, así también quienes realizamos cine estamos en la búsqueda de capturar algo en el tiempo: un aire, un diálogo que se abre entre el espectador y la película”.

Recordó lo que sentía al recordar su experiencia con el pueblo Aché, y era ese sentir que le cambiaba el aire. “Algo me envolvía; el misterio más grande es pasar de esa sensación a la obra que se desprende. Con mucho respeto y admiración mi intención era regalarles también a ellos algo de lo que me dieron y por suerte me dijeron que les gustó”.

Finalmente, confirmó que “es un honor muy grande quedar seleccionada entre tantas películas y poder participar de estos festivales”. “Hay un gran desconocimiento desde afuera de nuestro país y es interesante saber qué cosas se entienden y qué interpretaciones abre. Me interesan esos debates y siento que me ayudará a crecer profesionalmente”, cerró.

¿Dónde ver el corto en Buenos Aires?

“Irondy”, grabado en Ypetimí, Caazapá, con producción de Agustina Grillo, tendrá funciones el domingo 21 a las 22:25, y el lunes 22 a las 15:00, en Cinépolis Houssay. Finalmente se proyectará el miércoles 24 a las 22:25 en Cine Arte Cacodelphia. Cabe resaltar que este cortometraje, de 14 minutos de duración, es una coproducción paraguaya-argentina.

Ficha técnica

Título: Irondy (Compueblano)

Duración: 14 minutos

Año: 2024

Departamento: Ypetimi, Caazapá

País: Paraguay

Idioma original: Español y Guaraní

Dirección y Guion: Noemí Fleitas Prieto

Producción: Agustina Grillo

Montaje: Noemí Fleitas Prieto, Agustina Grillo y Mario Manríquez

Diseño Sonoro: Federico Marino

Diseño del Afiche: Diego Ricardo Alvarez