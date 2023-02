Centro Cultural de Caballero cierra su puertas: supuestamente Fepasa exige pago de alquiler

El Centro Cultural Guavirá Poty, se instaló en la ciudad de General Caballero en el año 2011. Luego de 12 años de funcionamiento y puesta en valor del museo General Bernardino Caballero, ahora Fepasa les solicita pagar alquiler. Como la organización no cuenta con ingreso seguro, se vieron obligados cerrar sus puertas y buscar un lugar donde pueda funcionar el Centro Cultural, así como también la biblioteca, explicó Marlene Mereles, la presidenta del Centro Cultural.

En el año 2020, los responsables del Centro Cultural “Guavirá Poty”, remitieron una nota al presidente de Fepasa, Lauro Ramírez, para firmar un convenio. Según el trato, la organización que preside Mereles se comprometía llevar adelante una gestión cultural y puesta en valor del patrimonio histórico ferroviario. Sin embargo, años después, no tuvieron en cuenta sus propuestas y decidieron ahora firmar convenio con la Municipalidad local, cuya institución nunca antes se interesó en invertir en la exestación de tren, se quejó la presidenta del centro cultural.

La funcionaria recordó que hace 12 años venían trabajando para recuperar, mejorar y mantener la ex estación del tren que se encontraba abandonada. “Nadie llegó a intervenir en dicho sitio hasta que un grupo de pobladores interesados en recuperar el patrimonio histórico nos organizamos, realizamos actividades, recaudamos fondos y procedimos a la restauración. Así se le dio al lugar uso cultural para la comunidad”, rememoró Mereles.

Ahora, los más de 6000 volúmenes de libros que existen en la biblioteca “Herminio Giménez”, que habían habilitado en el año 2011, y varios mobiliarios que llegaron a tener dentro del Centro Cultural, tuvieron que ser sacados del lugar. Mereles dijo que la asesora jurídica de Fepasa, Rossana Sosa, le envió un mensaje de texto diciéndole que, supuestamente se enteraron de que ella tenía intenciones de habilitar un local gastronómico en el sitio. Ella negó absolutamente este hecho. También le dijeron que ella había hecho este pedido al presidente de Fepasa a través de una “tercera persona”. Mereles aseguró que no tenía ninguna intención de ese tipo.

Fepasa no firma convenio con organizaciones

Al respecto, consultamos con la asesora jurídica de Fepasa, Rossana Sosa, quien manifestó que la institución no tiene porqué cobrar alquiler. Añadió que Fepasa no firma convenio con organizaciones o con particulares, sino con los intendentes electos por el pueblo, que son los que se pueden comprometerse a mantener las ex estaciones de tren que funcionaban desde Asunción a Encarnación.

Dijo que “nadie les echó del lugar”, a los responsables del Centro Cultural “Guavirá Poty”, y que “solo ellos decidieron irse”. Añadió que ahora deben remitir una nota al presidente manifestando que tienen una biblioteca en funcionamiento en el lugar y la forma que están trabajando.

Agregó que como asesora de Fepasa no le corresponde ir a hablar con los representantes del centro cultura. “La directriz que tengo es hacer firmar a los intendentes un compromiso interinstitucional de acompañar el proceso de restauración y mantenimiento del local”, puntualizó Rossana Sosa.

“Nadie les corrió”

Respecto al uso y administración de la exestación de tren, sostuvo que “eso lo decide el presidente de Fepasa, por lo que deberían de presentar sus propuestas a la institución”. “Nadie les corrió del lugar, deben acercarse a aclarar y ver si quieren seguir entonces. Yo como responsable de la asesoría jurídica y por instrucciones del presidente, le llamo al intendente y le digo ellos seguirán ahí, pero deben hablar”, enfatizó Sosa.

Dijo que el Centro Cultural “Guavirá Poty” tiene buena referencia en todos estos años que estuvo a cargo del lugar. Añadió que si bien preservaron el sitio, oficialmente dicha organización “no cuenta con una autorización de Fepasa”.

No obstante, desde el centro cultural aseguran que tienen documentos de que el lugar les fue cedido por la Municipalidad hace 12 años. Enfatizaron que “no es potestad del intendente administrar los bienes ferroviarios”.