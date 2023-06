El Circo del Ánima desembarca en Paraguay

“El “Circo del Ánima” es una experiencia sensorial única. Una propuesta moderna e interactiva respetando su historia circense de más de cinco generaciones. Un megashow con un mensaje de unión y transformación para un mundo mejor, a través de la magia de la India”, expresa el comunicado del espectáculo que estará desde hoy en el Espacio IDESA.

Lea más: Museo del Louvre de París acoge obras ucranianas para protegerlas

“Transportar al espectador a una realidad mágica, con un espectáculo que es más que entretenimiento, buscando crear un momento único e inspirador”, es la búsqueda de esta puesta dirigida por Flavio Mendoza, reconocida figura del mundo del espectáculo argentino, creador del también conocido show “Stravaganza”.

“Es más que un circo, es más que un show, es un pedacito de fantasía en una realidad llena de rutinas y preocupaciones. Nuestra misión es crear lazos a través del recuerdo, que todo quede grabado en la memoria de las familias que entran a nuestro mundo”, reza el texto.

Un cierre por todo lo alto

“Circo del Ánima” es el broche de oro en mi carrera. Gracias al circo y sus enseñanzas, tanto artísticas como profesionales, logré llegar a ser el bailarín y coreógrafo creador del show de teatro más exitoso del país”, dice Flavio Mendoza a través del comunicado, recordando sus inicios.

El artista señala, en ese sentido, que “Stravaganza” comenzó en el año 2011 extendiéndose por ocho años consecutivos “de una respuesta increíble por parte del público”.

“Ese cariño me incentivó a apostar siempre más a este arte que me llena el alma. Le debía a mi familia y a mi hijo este homenaje, de ahí surge el nombre Circo del Ánima, porque este es el circo del alma, el alma de mis padres y abuelos que me enseñaron que los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan. Como decía mi abuelo: pasen y vean el espectáculo más antiguo e increíble del mundo”.

Aspecto técnico

La experiencia comienza en una carpa de 46 metros de diámetro, de origen italiana, suspendida por un arco de 50 metros, con una capacidad para 1580 personas. Adentro hay sillones acolchados y forrados en cuero. La puesta en escena comienza con pantallas led y diseño de luces de última generación.

Hay un escenario cuadrado con un plato hidráulico que se eleva, gira y se coloca de manera vertical más otro escenario redondo con pasarela giratoria. Mapping, tul con proyecciones, banda y cantantes que en vivo interpretan música original creada especialmente para este show; vestuarios confeccionados en Estados Unidos, Francia y Argentina, forman parte de esta gran puesta.

Las funciones de estos días serán hoy a las 20:00, el sábado 10 a las 15:00, 18:00 y 21:00; el domingo 11 a las 14:00, 17:00 y 20:00, y el lunes 12, que es feriado, a las 15:00 y 18:00. Las próximas funciones seguirán desde el 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de junio. Cabe aclarar que Mendoza actuará en los shows de hoy, el sábado y el domingo.

Las entradas se venden por Red UTS a G. 100.000 (Platea Naranja), G. 150.000 (Platea Amarilla), G. 170.000 (VIP Lateral), G. 200.000 (Platea Blanca) y G. 250.000 (VIP).