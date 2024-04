Actividades invitan a disfrutar del Centro Histórico de Asunción

Por el Día del Patrimonio Cultural en Paraguay, que se celebra cada 27 de abril, este sábado se realizara un recorrido guiado por los edificios más emblemáticos de la calle Palma. Es una organización del proyecto “Belluras del CHA”, con apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura.

En este marco se podrá recorrer para ver y conocer la historia de los siguientes sitios: edificio Gasparini, Palacete Antebi, edificio Staudt, Archivo Nacional, ex casa Madame Lynch, Panteón de los Héroes, Palacio Benigno López, Palacete Costas, ex Banco de Londres, Hotel Palmaroga, Palacete Heyn, ex Panadería Ligier y el ex Palacete Municipal.

El punto de encuentro será en la Plaza Uruguaya (sobre México casi Mariscal Estigarribia), a las 18:30. “Terminaremos la recorrida en la sede actual de Capasa, donde nos esperaran con una sorpresa para todos los que asistan”, señalaron los organizadores, Agustín Albornoz y Juan Manuel Talavera.

También recomendaron llevar calzados, ropa cómoda y agua para disfrutar del recorrido. El acceso es libre, pero se recomienda inscribirse a través de un formulario que se encuentra en la cuenta de Instagram @bellurasdelcha.

Feria Palmear

Este sábado también volverá a realizarse la Feria Palmear, un encuentro para disfrutar de las artes, la gastronomía, la historia y nuestra cultura, sobre la calle Palma. Se desarrollará desde las 11:00 hasta las 23:00.

En cuanto a las artesanías, la gente podrá encontrar ñandutí, cerámicas, cuero, madera, ao po’i, cestería, pallets, como también feria de libros, macramé y pinturas. La música, en tanto, estará a cargo de Rafaela Mood, Mr. Edu White & 10milnotas, Nico Vera y Óscar Vera, Contraband y Raúl Vega. La parte gastronómica y de bebidas será ofrecida por diferentes locales y marcas.