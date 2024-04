Marcelo Martinessi culmina el rodaje de “Narciso”, su nuevo largometraje

“Narciso”, el nuevo proyecto cinematográfico del cineasta paraguayo Marcelo Martinessi, retratará a Asunción en un estilo de film noir. La película está inspirada en el libro homónimo de Guido Rodríguez Alcalá, cuya historia “está relacionada de algún modo con Bernardo Aranda y los sucesos del año ‘59″, explicó Peña.

Comentó que un día de diciembre de 2019 Marcelo llegó a su casa con un libro rojo, que era la novela de Rodríguez Alcalá. “A mí me gustó mucho esa novela, Marce me dice ‘pensalo porque me gustaría hacer una película sobre la base de esta novela”, señaló.

Un par de semanas después, Martinessi le remitió avances de algunas escenas, borradores de guion y comenzaron a involucrarse en este proyecto. El primer paso fue el foro de coproducción de la Berlinale y sin tener aún mucho desarrollado, fueron a presentar el proyecto a productores, agentes de venta e inversionistas, así como a los miembros del jurado.

“Luego de un par de días de estar en esta dinámica de presentar el proyecto, anunciaron los resultados y fuimos ganadores del Arte-Kino. Fue el primer espaldarazo financiero de la película, con el cual realmente empezamos a profundizar en la etapa de desarrollo que es una etapa, en general, fundamental para cualquier proyecto”, destacó Peña Escobar.

En este sentido, sostuvo que para “Narciso” era muy necesaria esta etapa de desarrollo, ya que se sumerge en una época de la historia que aún no fue retratada en el cine de ficción de Paraguay. “Para nosotros era fundamental zambullirnos e investigar. Marcelo se abocó realmente a unos dos a tres años de investigación profunda en archivos, en entrevistas con personas que todavía siguen vivas de la época”, explicó.

Estética y apoyos internacionales

Añadió que Martinessi trabajó muy de cerca con Carlo Spatuzza para “identificar la diversidad de detalles que configuraban una estética de ese mundo, de esa época”. Agregó que esa investigación tuvo que ver con poder construir ese mundo de la época, los objetos, la vestimenta, los autos, la fachada de los edificios e incluso de los gestos de las personas.

Peña Escobar recordó que también fueron parte del Foro de Coproducción de San Sebastián, en España, donde ganaron el premio “Dale!” y luego obtuvieron el fondo de desarrollo de Ibermedia. “Comenzamos el proceso de construir una estructura de coproducción con varios países, muchos de ellos ya socios nuestros en nuestro anterior proyecto ‘Las Herederas’. Es una coproducción de siete países”, detalló.

El proyecto “Narciso” cuenta con la participación de Alemania, Uruguay, Francia, España, Portugal y Brasil. El productor general también destacó que armaron una red de empresas, instituciones e inversionistas y productores asociados a nivel local que ayudaron a completar la película en el aspecto financiero.

En cuanto al rodaje, comentó que comenzó oficialmente el 4 de marzo y se extendió por seis semanas. “Prácticamente fueron seis semanas de noche y una semana de día. Filmamos todas las madrugadas prácticamente y estuvimos como locos con un equipo nacional e internacional, un crew de gente que vino de todos estos países y de otros”, sostuvo el productor.

Un proceso “muy desgastante”

El rodaje de “Narciso” culminó el pasado 20 de abril y Martinessi calificó todo el proceso creativo de “muy desgastante”. “Ahora me encanta poder estar de este lado de la vida, porque estábamos muy desesperados a veces en todo lo que implicaba este proyecto en cuanto a todas las fuerzas que tuvieron que unirse, coordinarse y de alguna manera estar muy conectadas para que la película pueda hacerse”, expresó.

El cineasta agradeció a todo el equipo que forma parte del proyecto, el aporte tanto de los profesionales locales como de los extranjeros que fueron parte de esta “linda locura que se genera en el cine cuando hay conexión entre todos”.

“Sentí yo a lo largo del proceso que estábamos disfrutando mucho del resultado de la película, lo que estábamos contando. Nos sumergimos en esta especie de sueño de los ‘50, un sueño narcótico sin necesidad de drogas. Una cosa muy linda de poder meternos a un mundo que se fue armando de a poco, que a todos nos llevó y nos arrastró”, añadió el director y guionista.

Martinessi agradeció al escritor Guido Rodríguez Alcalá por permitirle trabajar en base a su obra “sin ningún tipo de restricciones” y también al “increíble grupo de actores, talentosísimos”. No reveló aún los nombres que forman parte del elenco, pero según se pudo ver en redes sociales estarían Diro Romero, Margarita Irún, Natalia Cálcena, entre otros.

Un equipo de más de 60 personas

Ana Arza detalló que trabajaron con un equipo fijo de más de 60 personas, de los cuales 14 eran extranjeros. “Tuvimos más o menos 250 extras, un elenco de 18 a 20 personas, al final la película al ser de época también es un desafío súper grande para la producción, acercarnos a esa época y a todo lo que refiere eso desde las luces de las calles”, comentó.

“Fue un desafío muy bonito encontrar los coches de época y una red de gente que nos quiere ayudar a hacer esta película”, añadió.

Agradecieron el apoyo de los proveedores y también de diversas instituciones como la Secretaría Nacional de Cultura y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) que les permitieron articular el trabajo con otras dependencias estatales.

Martinessi sostuvo que ahora el proyecto seguirá su proceso de edición en Uruguay con Fernando Epstein, al igual que en “Las Herederas”; también una edición de sonido en Brasil y una mezcla de sonido en Portugal. En tanto, en España se hará la banda sonora original y en París, Francia, toda la corrección de color, la finalización, subtitulado, etc.

“Son procesos que nos van a demorar unos meses”, indicó el cineasta y sostuvo que próximamente irán revelando más detalles de esta nueva película.