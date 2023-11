Sergio Ferreira retrata a Humberto Rubín en nuevo libro

“Humberto siempre estuvo en mi casa. Yo me despertaba siendo niño, me iba a desayunar a la cocina y ahí estaba la radio prendida y Humberto Rubín presente”, recordó Sergio Ferreira. De esta manera, el fundador de Radio Ñanduti lo inspiró a escribir este retrato, que será presentado hoy a las 19:30 en la Villa Cultural del Banco Continental (Avda. Mcal. López c/ 22 de septiembre).

“Me parecía una persona muy interesante en el desarrollo del periodismo paraguayo. Hablamos un día con Leo (Rubín) y empezamos a hacer una serie de entrevistas con Humberto”, añadió Ferreira. Recordó que fueron ocho encuentros los que mantuvo con él y que siempre se mostró un tanto reticente para hablar.

“Como periodista le costaba ubicarse en el lugar del entrevistado. Había cosas que contestaba, pero que contestaba más o menos con desgano”, acotó. Ferreira comentó que tras estos encuentros las entrevistas quedaron guardadas por varios años, hasta que el año pasado volvió a hablar con Leo y este le propuso “llenar los espacios que Humberto dejó” con las declaraciones de su madre, Gloria Rubín.

“Las anécdotas siempre fueron de ambos, juntos. Ella complementaba lo que él contaba. Fue así que hicimos unas entrevistas más con Gloria y ahí armamos este libro”, remarcó el autor. Detalló que también, en el proceso de investigación y escritura, recurrió a mucho material documental presente en la Biblioteca Nacional, archivos de diarios, libros, así como algunas declaraciones de Humberto en entrevistas con otros periodistas.

En “Humberto. Retrato de un hombre que amaba la libertad”, Ferreira busca abarcar toda su carrera periodística, desde que empezó a trabajar en radio a principios de la década del ‘50. “Él llegó a ser director artístico de Radio Paraguay a los 17 años, o sea que tenía una trayectoria bastante larga, y antes ya empezaba a meterse en el mundo de la radio. También su vida en Uruguay, cómo él logró profesionalizarse siendo un ambiente mucho más exigente y todo ese bagaje, ese aprendizaje lo trajo a Ñanduti, que fundó en 1962″, comentó.

En el libro también se podrá ver cómo la radio comenzó a evolucionar desde entonces, la presión dictatorial principalmente en los ‘80 y el rol que desempeñó Humberto Rubín en la transición democrática durante los ‘90. El protagonista de este retrato falleció en julio del 2022, a los 87 años.

“Una vida fascinante”

“Es un libro que abarca mucho tiempo, de una vida fascinante y de una persona que ha sabido hacer televisión, teatro, se metió en campañas de beneficencia, aparte de la radio que fue transformándose durante su tiempo transcurrido gracias a las innovaciones que imprimía Humberto”, añadió Ferreira.

Para el autor, uno de los principales legados de Humberto Rubín a la radiofonía local fue su estilo informal. “Hablando de esa manera, él se hacía cómplice del oyente. No había esa distancia del locutor impostado, sino que lo suyo era otro estilo y este estilo se impuso en las radio paraguaya”, destacó.

El libro consta de unas 200 páginas y fue editado por Servilibro. El prólogo es de Alfredo Boccia, quien también formará parte de la presentación del libro junto a Leo Rubín y Sergio Ferreira.