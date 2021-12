Euan Richard invita a un viaje con su guitarra

Euan Richard, proveniente de Edimburgo, Escocia, ejecuta el piano desde los 5 años, la guitarra desde los 14 y desde los 18 toca de forma profesional. Se especializó en el estudio de varios géneros musicales, desde el jazz rock hasta música clásica india y música tradicional de Escocia.

Sobre su formación musical, comentó que inicialmente estudió interpretación de guitarra en el Stevenson College en Edimburgo, Escocia, donde hizo más rock y blues. Además, estudió a fondo la música folclórica escocesa e inglesa, al estilo de Bert Jansch y Davy Graham.

“Luego, en Londres, donde me mudé, me convertí en el guitarrista del Big Band Jazz Ensemble de la Universidad de Londres, y pasaba las tardes tocando estándares de jazz en los bares de la ciudad. Durante este tiempo, grabé un álbum de composiciones originales de jazz fusión con el grupo propio The Yang-Mills Quartet. Además, como pude viajar con frecuencia a la India, tuve la oportunidad de estudiar música clásica india y participar en dos álbumes con el grupo India Alba”.

Luego se mudó a Tokio, Japón, donde trabajó como profesor de guitarra a tiempo completo y guitarrista en varios bares de jazz, bares de funk y hoteles, además de interpretar sus propias composiciones con el grupo neo-soul Raktajino. Tras su estadía en Amsterdam, Holanda, donde integró el grupo AmsterJam, actualmente reside en Asunción, donde continúa su carrera musical.