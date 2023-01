El nuevo camino de Acho Laterza

“El álbum fue un proceso de crecimiento, siento que hizo que las perspectivas que tenía cambiaran un poco, no solamente sobre la música, sino sobre todo en general. Me tocó compartir con mucha gente que enriqueció muchísimo mi forma de pensar, de hacer música, de componer. Para mí eso es lo más valioso que te da un disco”.

Lea más: Funk’Chula: pilotos de sus propias aventuras

Eso fue lo primero que afirmó el artista sobre el camino que lo llevó a generar “Chocando piedras”, lanzado en octubre del año pasado, seis años después de su disco debut “Estoy aquí”. “Hoy creo que estoy en ese momento de la vida de querer encontrarme a nivel personal. Quizás en el momento cuando hice el primer disco me pasaban otras cosas. Uno cuando tiene 19 o 20 años ve la vida muy diferente a cómo lo ve a los 25 o a los 30″, relató.

“La vida es una serie de transiciones, de cambios constantes de todo lo que pensamos, de la forma en la que nos desenvolvemos y principalmente creo que eso me dio este disco. Por eso tampoco la decisión de querer experimentar un poquitito con nuevos sonidos”, confesó.

Mike Cardozo aparece como principal productor del álbum, aunque también se trabajó con Mauri Román, Marcelo Soler y Pedro Martínez en algunos temas. La mezcla y masterización estuvieron a cargo de Eduardo Pereyra.

También participaron de la grabación músicos como Rolfi Gómez, Mario Fatecha, Gonzalo Resquín, Nicolás Cañete, Héctor Rojas, Bruno Méndez, Maximiliano Bonnín, Chino Corvalán y Raúl Álvarez.

“A nivel musical y compositivo me crucé con muchísimos artistas que ya vienen trabajando hace años en Paraguay haciendo canciones. Curtir con esos músicos y compositores hizo que también yo me pueda nutrir de muchísimas cosas”, afirmó.

Una satisfacción personal

“El alcance que puedan tener las canciones ya es una consecuencia totalmente independiente a lo que significa hacer música”, reflexionó el artista, quien se permite disfrutar de todo lo que viene después del lanzamiento, desde su satisfacción personal hasta los comentarios positivos de la gente.

“Yo siento una responsabilidad de no solamente hacer canciones pensando en tener un impacto, sonar en la radio, sino en sentirme bien con lo que yo hoy quiero, y que pueda escuchar el disco de acá diez años y pensar: ¡qué bueno está lo que estaba haciendo en aquel entonces! Quiero que este disco realmente pueda transitar en el tiempo y que pueda quedar impregnado en lo que yo hago como artista, que realmente sea un sello, que pueda viajar conmigo a lo largo de los años”, declaró.

En ese sentido, confirmó que estas nuevas canciones transmiten el cambio que él tuvo a través de los años. “Eso lo noto no solamente a nivel lírico sino musical. Creo que desde las armonías hasta las melodías transmiten un poco de toda esa transición mía”, indicó.

Además, contó un dato interesante ya que en el álbum no hay ninguna canción que se llame “Chocando piedras”. “En un momento quisimo llamarle ‘Humano’ que es el nombre de una de las canciones. Pero en general el disco habla de eso que pasa cuando dos piedras chocan, donde se da como una explosión de cosas. Para que suceda este disco muchísimas cosas se encontraron, chocaron”, confirmó.

Hacia nuevos horizontes

“Quería dar realmente un salto artístico, dar un giro. Quizás este disco me lleve a nuevos rincones, a nuevas personas que puedan percibir mi música y sentirse identificadas. Por eso también lancé un álbum, para marcar un antes y un después en lo que yo soy”, detalló también, ya que desde el anterior disco venía lanzando singles aislados.

No obstante, él se siente bien con cualquier decisión que pueda tomar siempre y cuando pueda ser el dueño de sus ideas. “Creo que eso es lo lindo de hacer música, yo estoy siendo muy libre, hoy en día puedo hacer lo que realmente yo siento, porque lo que te mantiene a flote es ser sincero, es hacer lo que uno realmente siente en el momento en que lo hace”, pronunció.

A esas nuevas canciones, más allá de los audios, él acompañó con videoclips y también una serie de videos en su cuenta de Instagram, donde hace un desglose musical y técnico de cada canción, algo que para él lo acerca más a sus oyentes. “Vamos a darle un empuje individual nuevamente a cada tema porque siempre pasa eso dentro de un disco, como que algunas canciones se escuchan más que otras pero para mí todas deben ser escuchadas”, añadió sobre el punto.

Lea más: Julieta Benjamín y el poder sanador de las palabras

Disfrutar del arte

“La música me abrió un montón de puertas, me hizo conectar con muchísima gente que no hubiera conocido si es que tomaba un camino diferente. Creo que eso es lo que más me gusta de hacer música. La gente se acerca a querer también entender un poco cómo funciona, cómo es hacer música, compartir con otros artistas, otros compositores. Creo que solamente uno encuentra eso dentro del arte”, apuntó.

¿Qué queda después? “Obviamente uno siempre espera salir, crecer, siempre está el sueño de seguir empujando el barco para seguir haciendo música, porque también hacer un disco requiere de un esfuerzo, salir a a jugarse. En parte lo que me permitió seguir haciendo música también es tener personas que sigan y que escuchen lo que hago, porque eso es el motor que te permite seguir queriendo hacer música y seguir queriendo llegar a las personas con lo que uno piensa y quiere decir”.