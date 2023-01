Funk’Chula: pilotos de sus propias aventuras

David Correa (bajo) y Pablo Ritter (guitarra y voz) se conocieron tocando en la banda reggae La Siega Roots. Tiempo después ingresó al grupo Juan Daniel Navarro (batería). Automáticamente hubo una camaradería y afinidad entre los tres, quienes se dieron cuenta de las ganas en común que tenían de expandir sus horizontes musicales.

“Partamos desde la creación del grupo de WhatsApp en 2017″, dijo entre risas el bajista David Correa, a quien le dicen “El Uru” por el país charrúa del cual es oriundo. Desde ese año Funk’Chula, para ellos, ya era una realidad.

En ese tiempo en que se pasaban compartiendo peñas, asados e influencias que los atravesaban, de bandas como Funkadelic, Tower of Power, Illya Kuryaki and the Valderramas o Los Tetas. “Sentíamos que podíamos llegar a tener algo parecido a eso, pero tampoco es que lo pensamos demasiado, porque los temas fueron naciendo de forma muy orgánica”, relató.

Así, luego de “dos años de pensar bien en el proyecto, de amasar bien las ideas, de mostrar las canciones a amigos, quienes nos decían que le demos para adelante”, sale “Hotel Boston”, el primer sencillo en 2019, que “fue un puntapié muy fuerte”.

Esa canción “nos permitió tocar todo ese año por todos los boliches posibles de Asunción, inclusive salimos al interior. Gracias a Dios también ya pudimos ir a Buenos Aires y ahora vamos a tocar en Uruguay”, celebró el músico.

El trabajo en conjunto

Pero lo que los llevó a coronar una parte de estos años de carrera es el lanzamiento del álbum “Funk’Chula Airlines”, que incluye siete canciones nuevas que se suman a los cinco sencillos que presentaron.

Desde el comienzo, una pieza clave en el rompecabezas de la banda fue siempre el músico, compositor y productor Luigi Manzoni, a quien Correa lo califica como “el cuarto Funk’Chula”. “Él nos motivó y ayudó con su visión desde el principio, incluso hablándonos desde el registrar las canciones hasta los detalles musicales más especiales”, contó.

Con Manzoni, produjeron seis de las nuevas canciones, a quien se sumó Marcelo Soler en “Fanciulla” y “No Sugar”. Anteriormente también trabajaron con Chino Corvalán, Edu Martínez y Edgar Aquino.

“Siempre nos importó el feedback, igual siempre manteniendo nuestra esencia. Fue y es sumamente importante para nosotros la figura del productor. Muchas veces las bandas tienen miedo de ceder esa responsabilidad, de que alguien más te ayude con las canciones, pero creo que nosotros supimos ver eso desde un principio y hasta ahora los resultados nos ponen más que contentos”, asumió David.

Un nuevo sello en el pasaporte

“Teníamos ganas de comunicar un montón de cosas”, explicó acerca de sus músicas. “Un artista quiere plasmar algo personal, porque es difícil también escribir letras con las que la gente pueda relacionarse, pero insisto en que nuestro proceso fue orgánico. Las primeras ideas las trajo Pablo y ahí notamos esa conexión entre los tres. Nos juntábamos, Pablo traía una melodía, un corito, y ya sabíamos hacia dónde queríamos ir y todas las canciones las completamos entre los tres”, afirmó.

Hasta que “por fin, después de tanto tiempo, sacamos el disco que teníanos pendiente”, reconoció el artista sobre este álbum que además incluye colaboraciones con Fabi Vicensini, Proyecto Guten, Don Real Selektah y Briela.

La idea de este trabajo y de todo lo que venían haciendo era “contar historias que uno va transitando, canciones, momentos, decepciones amorosas, cosas positivas”.

“Nos dimos cuenta que cada canción es un viaje diferente, cada una un mundo Dentro de ese concepto encontramos la idea de ‘Funk’Chula Airlines’ como una aerolínea de viajes, de vuelos, de canciones en este caso para nosotros, donde cada canción es un destino diferente”, profundizó.

Empezando por los primeros sencillos, como “Hotel Boston” fue grabada en Nueva York, decidieron seguir con ese hilo narrativo. “Sin vueltas” tiene un toque más tirando hacia Tokyo, “ASU” habla de Asunción, y así “cada historia es como un itinerario de vuelo de nuestra aerolínea, para que la gente le de play a nuestra música y pueda hacer escala en diferentes historias”.

Próximo destino: Uruguay y la unión de las familias

Pero son ellos los que también harán una nueva parada y específicamente en Uruguay, donde actuarán en los próximos días. El domingo 22 estarán en Ferona Club Social, en La Juanita; el sábado 28 en El León de Reus, en Montevideo, y el 29 en el Bar Mucho Bueno, en Cabo Polonio.

Además de seguir construyendo su camino, esta oportunidad permitirá que la familia de David vea por primera vez a la banda. Para poner en contexto brevemente, Correa vino a Paraguay de adolescente cuando a su papá se le abrieron las puertas laborales aquí. Pero años después debía volver, pero en poco tiempo él artista se hizo de amigos y de una vida por lo que decidió quedarse. “Me la jugué y me salió bien”, afirmó entre risas.

Si bien David era futbolista y esa era su carrera principal, la música siempre le atrajo desde chiquito, pero era como “un hobby muy fuerte”. “Estudié guitarra a los diez años y a los doce mi papá me regaló una batería”, indicó. Al venir a Paraguay pudo insertarse en la escena y poder desarrollar más su vena musical.

“Siempre iba de vacaciones a Uruguay, porque está mi familia que es mi punto de conexión, de paz. Cada vez que voy allá me encuentro también en casa. Por lo que ir ahora con esta familia nueva que es Funk’Chula es muy emocionante. Por fin llevo un pedacito de mí para allá”, señaló.

“Hoy siento como que se completa el círculo. Estoy haciendo todo lo que siempre me gustó, como también diseñar, trabajar en publicidad, también cuando era chico me gustaban los videos, yo decía: cómo me gustaría hacer un videoclip como los que veía por MTV”, resaltó, mientras esta entrevista tenía lugar ayer, luego de que él terminara de editar el video, que él mismo dirigió, de “Como animales” para subirlo a YouTube y que estrene en el mismo día.

“Es muy loca la vida, cómo te va llevando sin querer a esas cosas. Cómo las decisiones que uno toma te ponen en el camino correcto. Hoy en día los tres estamos contentísimos y muy enfocados en la banda”, refirió.

Un camino lleno de satisfacciones

En poco tiempo Funk’Chula supo cosechar los frutos de su esfuerzo. Desde actuaciones en festivales hasta telonear aquí a No Te Va Gustar, luego de que integrantes del grupo vieran a la banda en Buenos Aires y pidieran por ellos.

Para David no hay secretos más que esforzarse y darlo todo. “No funciona el dar a medias, así como en el amor o en cualquier otro trabajo. Como dije, la vida te pone en situaciones y si uno está totalmente convencido de su decisión, sin importar las adversidades, tiene que dar todo”, aseveró.

Recordó la gira que hicieron por Buenos Aires o incluso la que lograron ahora por espacios en Uruguay. “Nadie nos llamó, nadie nos promocionó, fue decidir y salir. Preguntarnos ¿cómo hacemos? ¿qué hay? ¿qué tenemos? Llamar a contactos, movernos, no depender de nadie y la verdad que creo que eso también es Funk’Chula, no dependemos de ningún tercero; obviamente estamos abiertos a que gente venga a invertir (risas), pero nosotros somos los que llevamos todo adelante, desde la composición, la producción de los videos, todo”, dijo.

“Ponemos el corazón en todo lo que hacemos. Hoy puedo decir que lo que soñaba se está haciendo relidad. Te da otra perspectiva también la vida misma, saber que uno sueña y lo puede lograr sin importar el éxito, por el solo hecho de poder hacer lo que a uno le gusta”, remarcó.

“Los tres sabemos todo lo que hemos sudado con todo este proyecto y después de tres años estrenamos un álbum. Quizás para mucha gente puede ser algo cotidiano, normal o lo que fuere, pero lleva muchísimo trabajo, muchas horas invertidas, así que estamos muy felices de que hayan salido el disco y todos los videos”.

Ahora salen afuera a representar al Paraguay, como él afirma. “A donde vamos llevamos la bandera y que te presten atención, que te aplaudan, que te digan: ¡qué bueno que está! es la recompensa, por eso seguimos y vamos a seguir y tenemos muchísimo por delante”, señaló el bajista, para cerrar la nota con el anuncio de que el 8 de marzo el disco será oficialmente lanzado con un concierto en el Teatro del Centro Paraguayo Japonés.