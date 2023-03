Asunciónico 2023: así fue el primer día del festival

El festival Asunciónico 2023 tendrá en su escenario a destacados artistas locales e internacionales entre los que se destacan Lil Nas X, Tame Impala, Twenty One Pilots, y otros grupos. Tres escenarios fueron dispuestos para el show, con un gran despliegue logístico. En esta nota te presentamos el resumen del minuto a minuto del primer día del festival.

01:30 Gorgon City cierra a puro baile

El dúo inglés de música electrónica puso cierre a la primera jornada de Asunciónico con un set enérgico.

Los músicos hicieron saltar y cantar a mucho público con temas como “There for you”, “Nobody” entre otros.

00:50 Del susto a la adrenalina con Twenty One Pilots

Un enérgico show es el que entregó el dúo estadounidense Twenty One Pilots, en su segunda visita a Paraguay. La agrupación conformada por el cantante, pianista y guitarrista Tyler Joseph y el baterista Josh Dun se mostró muy cercana al público, al punto de acercarse a la gente en unas plataformas de madera.

Tras evocar a Blink-182, agrupación inicialmente programa para el festival, con “What’s my age again?”; el show fue pausado abruptamente por un corte de energía en el escenario.

Minutos después retornaron y entregaron temas como “Chlorine”, “Stressed out”, que Tyler Joseph interpretó desde la torre ubicada sobre la caseta de sonido; y “Heathens”.

23:20 El viaje lisérgico de Tame Impala

Con un video introductorio sobre el viaje psicodélico al que invitaba el grupo comenzó este espectáculo de Tame Impala con música, luces e imágenes.

Sostenido en muletas entró el cantante y músico Kevin Parker, columna vertebral de esta agrupación, introdujo al público en una espiral sonora que por momentos coqueteaba con la electrónica.

Ayudado de imágenes coloridas, repetitivas o luces y lásers que iluminaban el cielo, el grupo hechizó al público con su hipnótica apuesta al son de temas como “The moment”, “Breath deeper”, “Elephant”, “Lost in yesterday”, entre otros.

22:45 Sabor latino con Mora

Una mezcla de reguetón y electrónica trajo al festival el puertorriqueño Mora. El artista se presentó acompañado de bailarinas, un DJ, efectos pirotécnicos y un público muy fiel que coreó intensamente sus canciones.

El artista presentó sus temas como “APA” y “Modelito”.

21:50 El encantamiento de Usted Señalemelo

El grupo argentino regresó a Paraguay tras varios años para confirmar que tiene cada vez más seguidores, quienes llegaron a verlos a pesar de tener a Lil Nas X tocando en el otro escenario.

La banda presentó canciones de sus anteriores álbumes, como también sus nuevos temas “Nuevo comienzo” y “Las flores sangran”.

En una órbita pop rock, pero atravesada por un estado casi de ensueño, el grupo ofreció un concierto inolvidable.

21:48 La gran fiesta de Lil Nas X

Con un impresionante despliegue de escenografía, bailarines y vestuario, el cantante estadounidense Lil Nas X marcó presencia en el festival, siendo uno de lops platos fuertes de la noche.

Una víbora metálica acompañó a “Call me by your name”, mientras que para “Old Town Road” apareció montado en una especie de caballo blanco. Hasta el yeti formó parte del show, que se destacó por sus rutinas de baile, samplers de Sean Paul, Rihanna y Michael Jackson.

20:42 The 1975, una banda a la antigua

Comandada por el carismático Matthew Healy, la banda británica se presentó como una agrupación de rock “a la antigua”.

La agrupación entregó sus éxitos pop como “Chocolate”, “Somebody else” y “The Sound”, pero también sacó a relucir toda su potencia rockera con canciones como “People”.

20:15 La locura Yungblud

Un show de pura música y energía, sin mayores despliegues más que el propio carisma que se robaba todo, fue lo que hizo en escena el cantante inglés, Yungblud.

Con un set marcado por su buenísima onda y sus canciones que navegan entre el pop rock y el punk, encantó a la gente que respondió con emoción a su pedido de “hagan quilombo”.

El público saltó como nunca y el cantante se encargó de que nunca baje la potencia. Fue muy aplaudido y él se despidió con mucho agradecimiento.

19:35 Kita Pena extiende el verano

Con una mezcla de estilos como el pop, el reggae, el rap y la cumbia, la agrupación Kita Pena puso a bailar el público.

“Vamos que sigue el verano”, expresaron sus vocalistas al presentar la canción “Vida Acuática”. Su show también incluyó el cumpleaños feliz a un fan y éxitos como “Las flores”, “Daltónico” y “Caes muy bien”.

También presentaron “Más de lo bueno”, que el cantante Andrés Selich dedicó a todos los que están pasando por un momento difícil.

18:50 El show hipnótico de EEEKS

En su segundo show tras su regreso, el grupo nacional EEEKS convocó a mucha gente al escenario alternativo.

La banda trajo su ensoñadora conjunción de rock, surf, pop y otros géneros, abordados por este quinteto con suma energía, simpatía y desinhibición.

18:40 El arranque eléctrico de Hot Milk

La primera propuesta internacional de la jornada llegó con los ingleses de Hot Milk, quienes descollaron con su energía, sus distorsiones y su conexión con el público.

En su primera visita al país, el grupo comandado por Jim y Han encantó al puñado de gente que llegó hasta su escenario.

18:00 Fiesta skapunk con Square Pants

Con una potente banda que incluía instrumentos de vientos subió a escena Square Pants, comandada por Amado Sarabia.

Además de ofrecer sus contagiantes canciones invitó a la gente a escuchar este género y agradeció a todos los que siguen a la banda desde hace tantos años.

En un momento rindieron también homenaje a la banda española Ska-P haciendo “Mestizaje” siendo muy aplaudidos por el público.

17:35 La frescura latina de Kaese

Con una contagiante propuesta de ritmos latinos entre reggaeton, cumbia y baladas, entró la cantante Kaese para derrochar gracia y carisma.

“Somos de las primeras en empezar con el género urbano”, dijo luego cuando invitó a sus amigas Majo y Sabb, de MilkShake, para hacer “Brilloteo” en lo que fue un enérgico show.

17:15 La fuerza de Eyesight y Garage 21

Ante un intenso calor, llegaban en diferentes escenarios dos propuestas nacionales. Por un lado, Garage 21 hacia lo propio con su pop punk y Eyesight entregaba su fusión de rock industrial con elementos electrónicos.

Garage 21 invitó a Franco, del Culto Casero, y también se atrevió a homenajear a Blink-182 con una versión de “All the small things”.

16:20 Asunciónico arranca con enérgicas propuestas

De a poco va llegando la gente a una nueva edición de Asunciónico que esta vez se realiza en el Parque Olímpico. El calor no fue impedimento para que salgan a escena los primeros grupos nacionales.

Las bandas Poly Fiction y las cantantes Sari Carri y Bianca Orqueda fueron las primeras propuestas en copar los tres diferentes escenarios montados en el Parque Olímpico.

Pop, indie y hasta folclore fueron los sonidos que atravesaron a estas diferencias presentaciones. Con una buena calidad de sonido y un gran despliegue supieron plantarse.

La organización del festival dio una serie de recomendaciones para los asistentes:

Serán permitido el ingreso con gorras, vasos térmicos vacíos sin tapa, cámaras digitales chicas, cargadores portátiles, perfumes hasta 100 ml., mantas pequeñas, vapes o pods, encendedores pequeños, alcohol en gel al 70%, maquillaje, medicamentos, riñoneras o mochilas pequeñas, desodorante y bloqueador solar (no aerosol) y repelentes (en spray, crema o aerosol).

No se permitirá el ingreso con cadenas gruesas, cintos con tachas, sustancias ilícitas, mochilas grandes, carpas y sillas, alimentos y bebidas ajenas al evento, instrumentos, conservadoras, tereré, rayos o punteros láser, palitos de selfie, computadoras, armas de cualquier tipo, banderas con palos, bicicletas.