Creciendo en comunidad

Son diferentes estilos los que 4lly, Aleshit, Drxpdead, Yung Lucy, Basstian y Missmaella llevan como bandera. Pero para ellos hoy en día no hay fronteras de géneros que puedan separar la unión que lograron a base de esfuerzo y de no parar. Todos empezaron por la misma pasión y deseo de expresar sus necesidades, sus sueños, anhelos y miedos. Comenzaron caminando solos pero hoy en día nutren sus vivencias del apoyo del otro.

“Yo comencé haciendo música porque tenía la necesidad de expresarme de alguna forma”, aceptó Aleshit, quien tenía alrededor de 16 años cuando comenzó a escribir, mientras vivía en la ciudad de Saltos del Guairá. “Estaba allá batallando con los pibes, haciendo lo que sabíamos, sin pensar, solamente hacíamos lo que nos gustaba”, contó la artista quien escuchaba trap, soul, R&B, y pudo plasmar su esencia en su primer EP “Gata de negro” (2022).

Para 4lly todo empezó desde la danza. En la academia Fusionarte ella practicaba street dance, hip hop, cuando un amigo que hacía canciones empezó a grabarle en una onda reggae y rap. “Tenía mucha vergüenza para escribir, pero con el tiempo me fui soltando, conociendo a personas que me ayudaron”, recordó la cantante quien tiene grabados temas como “N’knto” y “Hurricane”, en colaboración con Marcelo Soler; “x ahí”, producida por Mulernene, y el EP “Perfume” junto a Mismaella, Tam blk y BHS.

El que fusiona su impronta metalera con el trap, a través de experimentos sonoros con la computadora es Yung Lucy, quien lanzó álbumes como “A.K.A. Lucy Fer”, “Seguridad pública”, “Lo oculto y el placer”, entre otros. A los 13 empezó en bandas de metal y para los 18 empezó a producir cosas más experimentales. “Saqué un tema en SoundCloud y con otros artistas fundamos el sello independiente Bad Vibes con el que empezamos a hacer más cosas”, explicó.

Drxpdead es el otro puntal de Bad Vibes, quien produce y crea desde su habitación los beats más profundos. Entre sencillos y EP, cosecha miles de reproducciones en Spotify. “A los 15 empecé a producir instrumentales. Todo empezó por escuchar rap siempre, como Travis Scott o A$AP Rocky. En 2020 nos juntamos con Lucy y empezó a salir todo lo que hicimos juntos hasta ahora, siempre tratando de cumplir nuestros sueños”, mencionó.

Por su parte Basstian es un DJ que viene desde hace tiempo adentrándose en la producción, especialmente en la escena freestyle. El día que vio a Skrillex en Asunciónico, en 2015, todo cambió para él. Enseguida supo que quería mover multitudes con su música. Con unos colegas empezó una movida electrónica de forma autogestionada hasta que se adentró en la escena del rap y el freestyle, produciendo beats. En plena pandemia nacieron sus sesiones Cypher, que cosechan millones de vistas y reproducciones en plataformas.

A ellos los acompaña también Saintz, quien se nutre de estas experiencias para iniciar su camino musical. Él ya empezó desde los 15 a crear beats y también los acompañará en el escenario en esta primera edición del Velvet Trap.

El camino de la música

“Creo que todos los que estamos acá es porque conectamos con algo o alguien y el conjunto es lo que hace que avancemos”, pensó Basstian a la hora de dilucidar el motivo por el cual fueron vistos para integrar este cartel, que convoca a muchos nombres emergentes.

Al respecto, 4lly añadió que esta conexión se genera solamente moviéndose y es algo que hace que cada uno pueda explorar más su costado musical y, a la vez, conocerse. A ello, Aleshit añadió: “Ahora se nos está conociendo y también nos estamos conociendo más entre nosotros”.

Para Yung Lucy, el desafío fue siempre estar “en el underground”. “Capaz lo que hacemos era muy de nicho, hacíamos música en nuestras casas y, además, la pandemia nos retuvo mucho”, indicó.

En ese sentido, esas conexiones vienen de sentirse cada uno identificado con el otro sin importar el género musical que aborden. “En mi música hablo de las cosas que pasamos o que pasaron nuestros amigos. Lo que más hago es reflejar lo que nuestra generación está pasando. Estamos todos muy rotos, destruidos y caóticos, pero también soñamos cosas muy ambiciosas”, subrayó Yung Lucy.

Al respecto, Basstian observó que su generación “cruza un lapso donde estamos haciendo cosas, nos encuentra en movimiento”. Al mismo tiempo, se encuentran con internet como un arma de doble filo. “Ayuda y también genera cosas en contra como el exceso de ansiedad, de esa comparación entre una escena y otra, es contraproducente. Tiene cosas a favor como que se puede proliferar más todo”.

En constante movimiento

Así como la música es su vía de escape y su refugio ante esta ola de sobreestímulos, Aleshit aseguró que la clave para no perder el foco es “no parar, estar en búsqueda constante de una comodidad, de un lugar donde te sientas bien, entre todo el quilombo; pero nunca parar, porque si parás llega ese momento donde no sabés cómo salir de ahí”, enfatizó.

En esa misma línea, 4lly resaltó la importancia de buscar gente que te inspire y te apoye. “A mí me pasa mucho que tengo inseguridad sobre mis letras. Ahora, este concierto me hizo valorar más lo que hago y darme cuenta de que está bueno”, afirmó la joven artista quien también declara que sigue encontrándose a sí misma y desarrollándose en el arte.

“Es muy importante la gente con la que te juntás”, apuntó también Basstian. Sobre eso, profundizó que la competencia de uno puede ser uno mismo. “Pero si estás con tus amigos y estás haciendo cosas no te vas a poner a competir con ellos, porque los dos tienen la misma misión de crecer. Eso es re importante. Puede haber gente que te arrastre hacia abajo en vez de tirar para adelante. Hay días en que te sentís menos, pero si estás con buenos amigos esas personas te van a tratar de levantar”, indicó para luego recordar a Jota, uno de sus grandes amigos y colaboradores. “Cualquier pibe puede soñar con hacer lo que estamos haciendo”, consideró. “Y tarde o temprano nos vamos a conocer todos”, agregó Aleshit.

Capítulo Velvet Trap

Ale estaba trabajando, atendiendo a clientes, cuando le añaden a un grupo de WhatsApp del sello independiente que los representa. Su encargado, Mark Meyer, les avisó que se preparen porque serían parte de un festival muy grande. Todos entraron en shock al conocer los nombres de YSY A y Bhavi, con quienes compartirán escenario.

“Es la primera vez que nuestra música va a sonar en una plataforma así. Todo hicimos en la compu, en el underground, y ahora va a sonar en un sub (parlante) enorme”, dijo Yung Lucy, sin poder asimilar aún la idea. 4lly, con una sonrisa de oreja a oreja, dijo: “Va a ser nuestro primer concierto solos, va a haber un camerino para cada uno con nuestros nombres”. Además, esperan poder compartir un asado con ellos, según comentaron entre risas.

“Fue un flash de varios días sin dormir, sin comer, porque imaginate que producíamos todo en la pieza”, dijo Drxpdead, a lo que Yung Lucy apuntó: “batallamos muchísimo”.

Gratitud y empatía

“Es el género urbano en sí” el que aglutina a todo lo que hacen, al decir de Drxpdead, ya que todo lo que ellos crean expresa los sentires de diferentes grupos humanos que se relacionan con la ciudad. Al respecto, Basstian remarcó que hoy en día ya todos los géneros están mezclados, porque lo que importa es descargarse.

Todo esto que les está sucediendo, para ellos es un escalón más hacia arriba para vivir sus sueños. Pero para ellos, según dijeron, no hay que parar. “Yo aprendí que no tengo que parar de moverme. Investigar todo el tiempo lo más que pueda, compartir con la gente que está a mi alrededor, sin esperar nada pero siempre tratar de mejorar uno mismo. Este evento es como el resultado de todas las cosas que hice, las personas con las que estuve, todo es por algo y todo tiene un resultado siempre, bueno o malo. Igualmente de todo aprendemos muchísimo”, apuntó Aleshit.

“Esto es el resultado de todas esas conexiones y el esfuerzo, incluso de las cosas mierdas que nos pasaron”, dijo con mucha honestidad Yung Lucy.

Ale también consideró que el no rendirse ni esperar fue lo mejor que pudieron haber hecho. “Pienso que si esperábamos a estar en un estudio, juntarnos con gente que ya tiene algo para hacer música y ahí recién hacer, no iba a pasar”, aceptó.

Gracias a esa iniciativa y esas ganas, Drxpdead por ejemplo, aseguró que siente que su música hoy en día tiene un sonido “mucho más profesional”. “Como dice Ale, no hay tiempo para estar quietos y si algo no sale hay que insistir hasta que salga y punto”, sentenció.

“Yo siento que me desperté. Antes, a mis 16, era pensar solo en hacer música y nada más. Ahora pasa que me dicen: ‘bueno, vas a cantar acá, hacete cargo’ y lo asumí. Hay que madurar y aceptarse”, apuntó por su parte 4lly.

Basstian siente que, poco a poco, está donde quiere estar. “Siento que sí, valía la pena todo lo que estaba haciendo. No es tanto el estar ganando dinero, tocar, tener shows. Es esa satisfacción de que sí pudiste luego de que tanto te dijeran que no vas a lograrlo. Mirás atrás y estás consiguiendo. No cambiaría nada de lo que pasó antes”, expuso.

Saintz también se sumó a esta reflexión y recordó que desde que se conoció con Yung Lucy nunca paró de generar y crear. “Siempre hay que estar sin parar. La visión y la ambición siempre fueron las mismas y el hambre sigue siendo más grande todo el tiempo”, cerró.

Las entradas para el Velvet Trap continúan en venta en fase 2, a través de Ticketea. Los precios son: G. 120.000 (Generales), G. 160.000 (Mesas), G. 225.000 (Trap Zone) y G. 400.000 (VIP Velvet).

Pero antes de eso, algunos de ellos también se estarán presentando el viernes 26 junto a artistas invitados en el evento “La previa” de Bad Vibes, en el bar Black Mango (Tte. Vera 1403 c/ Dr. Morra), con entradas a G. 20.000.