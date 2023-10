Sara Hebe incentiva a “seguir el deseo”

Sara Hebe es, sin dudas, una de las referentes principales del rap argentino y sus derivados. Inició su carrera de la mano del hip hop, la cumbia y el dancehall, pero nunca ha dejado de cruzar géneros como el funk, el reggaeton, el punk rock y hasta el drum and bass.

Comenzó a componer en forma autodidacta en 2007, creando letras y melodías sobre ritmos que encontró en internet. De esta forma creó bocetos de lo que sería su primer disco: “La hija del loco”, editado a fines del año 2009. Luego llegaron otros álbumes como “Puentera” (2012), “Colectivo vacío” (2015) y “Politicalpari” (2019).

El año pasado presentó el álbum “Sucia Estrella”, que contó con las colaboraciones de Ana Tijoux, The Colorated, Sassyggirl y Rattlesnakke, para dar vida a tracks bien diversos en cuestiones musicales. Su lírica también se fue ampliando no solo a la canción de protesta, sino también habla de amor, sexo y situaciones que podemos vivir todos los días. También en 2022 ganó el Premio Martín Fierro por su canción “El Marginal”, cortina de la exitosa serie televisiva de Netflix.

Este año lanzó un EP llamado “Beivip”, con el que sigue explorando su estilo actual y que tuvo colaboraciones de La Finesse, Soui Uno, Fluir, El Doctor y OCTI. Su último lanzamiento es el sencillo “HULK”, presentado el 6 de octubre.

Gracias a su música se ha presentado continuamente en diversos escenarios de Latinoamérica y Europa. Este será su regreso al Paraguay, ya que se había presentado por última vez en el año 2018. Pero este regreso es para ella una posibilidad “hermosa” ya que formará parte de un festival que surge de la necesidad de una plataforma enfocada netamente al talento femenino, con la capacidad de potenciar y servir de semillero para nuevas propuestas.

“Me parece que es parte de defender lo que escribimos y lo que decimos”, comenzó reflexionando al respecto de la creación de estos espacios, como una respuesta a la falta de espacios para las mujeres en los escenarios.

Al respecto de ese contexto, afirmó: “Pienso que igual todo sigue siendo bastante parecido y la industria y el sistema empujan a que, un poco, tengamos que demostrar, sacar cada vez mejores productos, estéticas más brillantes; creo que hay un revival de una época en donde la mujer era más objeto que nada y tenía que demostrar todo el tiempo, no sé si es un muy buen momento este”.

No obstante, aseguró que algo que siempre ella sostiene es que “la lucha sigue”. “Creo que, como decía antes, una manera de seguir resistiendo y defendiendo la lucha histórica de las mujeres y colectividades de disidencias es encontrándonos en estos espacios”, subrayó.

Inspirada en lo real

A la hora de pensar en cómo se desarrollan la gran industria de la música y las compañías discográficas, pensó que “está tan complicado, no sé ni siquiera si importa la libertad”.

“Creo que la industria marca absolutamente todo lo que hay que decir, creo que se piensa más que nunca de una manera neoliberal, entonces creo que hay como una necesidad o un deseo de enriquecimiento y de ganar dinero que al final no sé si le interesa mucho a los artistas decir lo que piensan. O se dice, pero muy solapado o está todo muy institucionalizado o muy cooptado por las empresas también”, observó.

Pero para ella y su arte, la cosa no es así. “A mí me inspiran la música y la lucha de la calle, de las diversidades, la marcha del orgullo. Y sí, es valioso seguir hablando y ocupando el lugar de la libertad para decir nuestras verdades, pero no sé, creo que es un momento difícil”, afirmó.

El legado de las referentes

Sara Hebe destacó que este festival surja para recordar la importancia de personas que son referentes. Ella mencionó que antes de empezar a dedicarse a la música como carrera, tuvo como referentes “a todas las mujeres que ocuparon escenarios antes, desde María Elena Walsh, cantautora y escritora de cuentos para niños; María Gabriela Epumer, bajista y corista de Charly García, Actitud María Marta, puedo decir también las madres y abuelas de plaza de Mayo, muchas referencias importantes”, reconoció.

En ese sentido, confirmó que ella sí veía a estas referentes, pero que quizás “los medios de comunicación se encargan de invisibilizar o de visibilizar mucho más otros polos”. “Pero tuve la suerte de ir a una escuela pública y de poder leer, que se me incentive a mirar en todas direcciones y no en una unilateral que es la que marcaba la televisión en ese momento, ahora están multiplicadas las formas de visibilizar y focalizar lo que los medios y el sistema capitalista pretenden. Yo las ví a las referencias y me encargo bien de decir quiénes eran. Las tuve y por eso estoy haciendo lo que hago”, declaró.

Finalmente, desde su experiencia de autogestión compartió que su visión es la de “seguir, meterle, meterle y laburar, no queda otra, nosotros tocamos un montón y así se armó esta movida, una movida autogestionada e independiente, digo nada más que se siga el deseo. Y a las mujeres y a todas las personas de identidades diversas y lo que sea que quieran ser, seguir el deseo, pero también digo siempre cuando me preguntan que no tengo mucho que decir porque las nuevas generaciones, los y las jóvenes, la tienen re clara, soy admiradora”, cerró.

Entradas en venta a través de tuti.com.py a precio promocional de 2 x G. 140.000 y el combo de una remera más entrada a G. 160.000, hasta este viernes. En puerta las entradas costarán G. 100.000.