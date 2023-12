La mejor canción del año y el top 10 elegido por la audiencia de ABC FM 98.5

Al mediodía, en el programa Tarde o Temprano de Leti Medina y Diego Marini, con la conducción especial de Juan José Salerno, responsable de la programación musical de ABC FM 98.5, se eligió La canción del año 2023.

“Resultó ganadora Miley Cyrus, con la canción Flowers, fue la canción que más votos tuvo. Tuvimos un arduo trabajo, porque los votos venían y seguían viniendo por todos los medios, por el WhatsApp, por las redes sociales de ABC FM”, explicó en conversación con la redacción el reconocido DJ Juanjo Salerno.

Agregó que como cada año, ABC FM 98.5 prepara el listado, el resumen de diez canciones para nominarlas a las canciones del año 2023 con ayuda de los oyentes. El proceso dura todo el año, en el que se examinan las canciones que se solicitaron entre todos los lanzamientos nuevos del 2023. Resaltó que la interactividad con la audiencia fue muy buena, al igual que la receptividad.

Rankings internacionales y de plataformas de streaming

Salerno dijo que entre enero y noviembre de cada año analizan entre las canciones que fueron lanzadas durante el periodo, tanto por artistas solistas como por grupos, preparando la lista y dándola a conocer a la audiencia de ABC FM 98.5.

“Hay muchas más canciones y lanzamientos del 2023, pero tenemos que resumirlas a diez nada más y estas fueron las más solicitadas, las de más alta rotación. Tenemos también en cuenta su situación en el exterior a nivel global, como están en los rankings, en las reproducciones de video en YouTube, la cantidad de reproducciones que tienen en streaming, en Spotify, y en todas las plataformas que ofrecen esa función”, indicó.

Agregó que otro punto que tienen en cuenta es el posicionamiento de las canciones en los charts, como el Billdboard hot 100, en el UK chart y otros charts importantes del mundo.

Destacan diversidad en rango etario de artistas

Salerno destacó en esta edición de La mejor canción del año 2023 el abanico extenso y diverso del rango etario entre los artistas. Destacó que en esta edición 2023 todos los temas componentes del listado del “top ten” tuvieron muchos votos, lo cual calificó como una satisfacción, porque evidencia que dan el gusto a todos, tanto a los jóvenes como a la gente adulta contemporánea que gusta de los grandes clásicos.

“Tenemos un resurgimiento de grandes bandas icónicas del rock y del pop, Rolling Stones, por ejemplo, que aparecieron con un nuevo álbum y un corte nuevo que estamos difundiendo, que es Angry, los dinosaurios del Rock como se los conoce a los Rolling Stones. Tenemos también una producción de los Beatles, una remasterización de una canción que había hecho John Lennon con su piano, a nivel casero y se rescató y se recuperó, se remasterizó todo, se aplicó la ayuda de la inteligencia artificial para mejorar esa calidad y está considerada como la última canción de los Beatles, Now and then, una hermosa canción”, refirió.

Agregó que otros nombres que reaparecieron son los de U2 después de casi dos años de pausa, Lenny Kravitz, mientras que, por otro lado, se eligió a artistas jóvenes, como Miley Cyrus, Doja Cat, Dua Lipa, Post Malone y Taylor Swift.

Estilo de ABC FM 98.5 con amplio estilo musical

Juanjo contó que el estilo musical de ABC FM 98.5 comprende los grandes clásicos de todos los tiempos, desde las canciones de las décadas 70, 80, 90 y los contemporáneos, los años 2000, hasta la actualidad, con grandes producciones musicales.

“Para mí la música no tiene tiempo, cuando una canción es buena, perdura a través del tiempo. Este es el cuarto año consecutivo que hacemos la selección de nuestra canción del año. En el 2020 arrancamos con The Weeknd y la canción Blinding Lights fue la ganadora, en el 2021 fueron Elton John y Dua Lipa con Cold Heart (PNAU Remix) y en el 2022 resultó ganador Harry Styles con As It Was”, resaltó.

Dijo que ahora iniciarán con los preparativos para el 2024, prestando atención a los lanzamientos que empiezan a inicio de año.